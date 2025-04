Jorge Oteiza, y el paisaje vasco, en las Jornadas Fotográficas de Zarautz

Antxon Etxeberria Zarautz. Miércoles, 16 de abril 2025, 19:55 Comenta Compartir

El Photomuseum presenta el programa de las Jornadas Fotográficas de 2025 que se celebran en Zarautz por estas fechas de primavera. En esta edición se exhibirá en Sanz Enea una exposición sobre el artista Jorge Oteiza (1908-2003), pionero de la abstracción y clave en el arte vasco. En Torre Luzea se expone el proyecto fotográfico 'Flysch' de Martín del Busto, una reflexión sobre el paisaje vasco y de la historia industrial de Bizkaia. En el Photomuseum se mostrará, primero, el proyecto 'Diente de leche' de Silvia Ayerra, y después, 'Los monstruos' de Asuntzi Martínez. Ambos son trabajos personales y artísticos.

Se trata de la XXXIIª edición de estas Jornadas Fotográficas, que cuentan con la colaboración del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Zarautz, con exposiciones que abrieron sus puertas ayer, miércoles, y que se podrán visitar durante estas próximas semanas. No en vano, suele ser cita durante estas fechas de Semana Santa de decenas de aficionados a la fotografía que llegan a Zarautz expresamente para visitar las muestras.

En esta ocasión, se encontrarán en Sanz Enea con la exposición sobre Jorge Oteiza, quien ha dejado una huella indeleble en el arte contemporáneo a través de su multifacético trabajo como escultor, ensayista, arquitecto, poeta, cineasta y antropólogo. El presente proyecto expositivo, titulado 'Oteiza de foto en foto', ofrece un recorrido por la vida y obra de este singular creador a través de un relato visual. Se vislumbra no solo la trayectoria artística de Oteiza, sino también su contexto histórico y cultural.

Silvia Ayerra expone su proyecto 'Diente de leche', basado en la relación con su tío que tiene una diversidad funcional

En Torre Luzea se expone el proyecto fotográfico 'Flych' del fotógrafo getxotarra Martín del Busto, recientemente graduado del master de Fotografía en la Universidad de Camberwell, UAL, Londres. 'Flysch' es un proyecto fotográfico que gira alrededor del paisaje vasco y de la historia industrial de Bizkaia. El título hace referencia a las capas de roca sedimentada de la costa vasca y al propio origen germano de la palabra: fluir o deslizarse.

Dos citas en Photomuseum

Por su parte, en el Photomuseum se mostrará, hasta el 11 de mayo, el proyecto 'Diente de leche' de Silvia Ayerra. «Este proyecto es un trabajo documental en el que a través del vínculo con mi tío José Antonio hago una reflexión sobre el paso del tiempo, la condición humana, la inocencia y la pérdida de bondades en la edad adulta. Un paseo por la memoria desde los márgenes. Escuchando nuestras conversaciones exploro los límites entre lo real y lo ficticio creando un imaginario visual fantástico», señala la artista.

José Antonio tiene 76 años y una diversidad funcional no catalogada. «Con el paso del tiempo he ido observando como su comportamiento cambiaba, convirtiéndose en una persona más vergonzosa y cohibida. He identificado momentos en los que ha vivido emociones que le han bloqueado, circunstancias que podían darse por un exceso de control externo sobre él, o por el propio paso del tiempo y las consecuencias que esto ha tenido en su cuerpo, como su baja movilidad o su ceguera».

Finalmente y también en el Photomuseum, del 13 de mayo al 29 de junio se podrá asistir a la exposición de Asuntzi Martínez que lleva por título, 'Los Monstruos', que versa sobr una niña tratando de ser vista.

Una buena ocasión para recorrer durante estas próximas fechas las salas de exposiciones de Zarautz y recrearse en estas fotografías.