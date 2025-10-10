Joaquín Ferrera publica su tercera novela, 'Trasto', cerrando la trilogía

Joaquín Ferrera acaba de publicar su tercerla novela 'Trasto' que cierra la trilogía. Una historia de persecución policial en la cual el inspector Alberto ... Gómez intenta capturar a uno de los asesinos más buscados por las distintas policías. 'Trasto' se ha convertido en un fantasma del pasado y en el enemigo público número uno para el inspector. Nada en esta vida sale gratis y ambos perderán mucho por el camino.

Este jubilado zarauztarra de 67 años ha publicado en seis años tres novelas, dos por año. Primero fue 'El regalo del mar' luego llegó 'El acantilado verde', y ahora ya está a la venta 'Trasto', una potente novela de 272 páginas. Como señala Ferrera, «en esta vida todo tiene un principio y un final y con esta tercera entrega la historia llega a su final».

En principio ha editado un centenar de ejemplares y de las personas que han tenido ocasión de leer la novela, ha recibibo muy buenas críticas. Reconoce que se trata de ficción, todo producto de la imaginación, no hay nada que se asemeje a la realidad; «no tengo constancia de que haya ocurrido nada parecido a lo que sucede en mis novelas, todo es inventiva mía, aunque los lugares en los que transcurren los hechos los conozco bien: Zarautz, Zumaia (donde trabajaba), Extremadura, Benidorm ...», señala.

La lectura de 'Trasto' se hace fácil y amena. La novela acaba de salir a la calle; los primeros ejemplares se han puesto a la venta hace apenas una semana en Garoa, Ostadar y en Amazon al precio de 15 euros. «Ya ha recibido mensajes de una docena de personas que han tenido ocasión de leer esta tercera novela y me dicen que engancha enseguida».

Sobre la emigración de los 70

Tras cerrar la trilogía, Ferrera ya está cabilando otra historia. «Tengo en mente otra historia completamente diferente, sobre la emigración de los años 70 de Extremadura, Castilla ... Ya he escrito algo y a ver lo que sale». Indica que disfruta escribiendo. «Yo siempre he sido de leer mucha novela. Una vez jubilado, empecé escribiendo para la familia y amigos como un juego, pero a la gente le gusto y me anime a dar continuidad a la historia y luego casi me han exigido poner el punto final con la tercera novela. Pienso que todo el mundo debería de intentar escribir algo, es muy enriquecedor».