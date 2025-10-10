Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joaquín Ferrera muestra las tres novelas que ha publicado. ETXEBERRIA

Zarautz

Joaquín Ferrera publica su tercera novela, 'Trasto', cerrando la trilogía

Una historia de persecución policial, de 272 páginas, que ya se encuentra a la venta al precio de 15 euros

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:13

Joaquín Ferrera acaba de publicar su tercerla novela 'Trasto' que cierra la trilogía. Una historia de persecución policial en la cual el inspector Alberto ... Gómez intenta capturar a uno de los asesinos más buscados por las distintas policías. 'Trasto' se ha convertido en un fantasma del pasado y en el enemigo público número uno para el inspector. Nada en esta vida sale gratis y ambos perderán mucho por el camino.

