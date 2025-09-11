Javier Gastañaga, ganador del concurso de perros pastor

ZarautzJavier Gastañaga, ganador del concurso de perros pastor
Antxon Etxeberria
ZARAUTZ.
Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41
Javier Gastañaga, de Antzuola, con su perro 'Cool' fue el ganador del 26 concurso de perros pastor de raza libre memorial Jose Luis Saizar, celebrado el sábado por la tarde en el parque Amalur.
En segunda posición se clasificó Asier Dacosta, de Aretxabaleta, con tercer puesto para Xabier Gastañaga, hijo del ganador y también de Antzuola. Este último fue, a su vez, cuarto en la clasificación, ya que compitió con dos perros.
Los cuatro obtuvieron billete para la final del Campeonato de Euskadi, que se celebrará el próximo día 20 de septiembre en Mañaria.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.