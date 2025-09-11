Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los seis participantes junto a Xabier Txurruka y la viuda de Saizar.

Zarautz

Javier Gastañaga, ganador del concurso de perros pastor

Antxon Etxeberria

ZARAUTZ.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

Javier Gastañaga, de Antzuola, con su perro 'Cool' fue el ganador del 26 concurso de perros pastor de raza libre memorial Jose Luis Saizar, celebrado el sábado por la tarde en el parque Amalur.

En segunda posición se clasificó Asier Dacosta, de Aretxabaleta, con tercer puesto para Xabier Gastañaga, hijo del ganador y también de Antzuola. Este último fue, a su vez, cuarto en la clasificación, ya que compitió con dos perros.

Los cuatro obtuvieron billete para la final del Campeonato de Euskadi, que se celebrará el próximo día 20 de septiembre en Mañaria.

