Jarraian lortutako hirugarren txapela Mikel Lopetegirentzat

ZarautzJarraian lortutako hirugarren txapela Mikel Lopetegirentzat
J.M. ZUBIAURRE
zarautz.
Asteazkena, 20 abuztua 2025, 20:53
Igeldoko Harriak ez du dagoeneko sekreturik Mikel Lopetegi 'Urra' harrijasotzaile zarauztarrarentzat. Larunbatean Trinitate Plazan Ainitzek bezala garaipena lortu zuen, hirugarrena jarraian.
Oraingoan 18 jasoaldi eman zizkion harri baldarrari, 133,4 kiloko harriari. Joan den urtean ezarri zuen errekorra Urrak, orduan 20 altxaldi eman ondoren. Zazpi ziren txapelketa honetara aurkeztu ziren harrijasotzaileak eta beroa izateaz gain, hezetasuna ere handia zen. Honelako harri baldarrekin gauzak okerrago jartzen dira baldintza hauen aurrean, ez baita batere erraza harria besotan hartzea busti egiten bada.
Agian egoera horrek edo baita bezperan Mikel bera Mallabiako saioan lan bikaina egitetik etorria izanak, bere markatik urrun utzi zuen azken emaitza baina bera izan zen jasoaldi gehien emandako kirolaria eta berea izan zen txapela baita. Garbi adierazi zuen Mikelek bere aurreko marka egitea ezinezkoa ikusten zuela, «Paulok 17 altxaldi eman dizkio eta nik bat gehiago, ezinezkoa nuen joan den urteko markara hurbiltzea, hori garbi daukat». Berak esan bezala bigarren Paulo Azpiazu geratu zen eta hirugarren Beñat Telleria 15ekin.
