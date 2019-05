ITZIAR MURUA (CANDIDATA DE EH BILDU): «Creo que puedo contribuir a mejorar Zarautz» Itziar Murua será la candidata de EH Bildu para las elecciones del domingo ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Jueves, 23 mayo 2019, 00:46

Dice estar muy contenta del grupo que han conformado. «Tenemos muy buenas sensaciones; estamos muy ilusionados».

-Su nombramiento causó cierta sorpresa, sobre todo, porque nunca la hemos visto en la política. ¿Convencida de la decisión adoptada?

Su DNI Nacida En Zarautz, en 1968. Casada. Tiene un hijo de 22 y una hija de 19 años; Estudio Magisterio; directora 8 años en Antoniano. Aficiones La música y el arte en general. «Me gusta leer, caminar al aire libre, compartir con amigos...»

-Por supuesto. No se puede tomar una decisión así sin estar convencida. Es cierto que no he participado en la política directamente, pero siempre me ha interesado. Creo que la política municipal puede ser una manera para mejorar Zarautz, un pueblo que yo quiero muchísimo y creo que yo puedo contribuir a ello. Considero que los 8 años como directora de un centro educativo me capacitan para ello.

-¿Qué me dice del grupo que han conformado?

-Estoy muy contenta con el equipo que hemos formado. Es un equipo que combina experiencia y renovación, imaginación y eficacia, espíritu abierto y compromiso, y muchísimas ganas de trabajar. Estoy segura de que vamos a funcionar muy bien.

-¿Ejes del programa que presentan?

-Nuestro programa está basado en 4 ejes, que son fundamentales para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda construir su proyecto de vida en Zarautz: la vivienda, el empleo, las políticas sociales y la cultura. Para solucionar el problema de la vivienda, proponemos incentivos para que los pisos vacíos salgan al mercado del alquiler, y crear un parque municipal de 200 viviendas para alquiler social. Para fomentar el empleo tenemos que tener un equilibrio entre los tres sectores, y en el caso de Zarautz apoyaremos también el sector industrial y el agrario, que son muchas veces los olvidados. En cuanto a la cultura, nos hace falta una oferta cultural más rica, y más y mejores infraestructuras. Tenemos que apoyar a los artistas de Zarautz. Además, tenemos que estar al lado de todos los desfavorecidos de Zarautz, prestando especial atención al cuidado de nuestros mayores.

-¿A qué aspiran el 26 de mayo? ¿se ven con posibilidades de recuperar la alcaldía?

-Sí, nos vemos con posibilidades para ello. Somos conscientes de los resultados de las últimas elecciones, pero sabemos que en las elecciones municipales los resultados suelen variar mucho. Tenemos muy buenas sensaciones y estamos muy ilusionados.

-¿Por qué hay que votar a EH Bildu?

-Porque EH Bildu ha demostrado en Zarautz que sabe gobernar y gestionar. Tenemos un proyecto claro, que queremos desarrollar junto con los zarauztarras. Sé lo que quiero hacer y sé con quién lo quiero hacer. Tengo al lado un equipo maravilloso. Quiero trabajar abriendo las puertas del ayuntamiento de par en par, no solo las del ayuntamiento, también las de la alcaldía.