La exposición ofrece datos sobre la violencia, la persecución y amenazas, sobre todo en Gipuzkoa. ETXEBERRIA

Zarautz

Irati Goikoetxea presenta en el salón de Plenos su libro 'Herriak ez du barkatuko'

La autora estará acompañada por Pili Zabala y ambas hablarán sobre los sufrimientos causados por la violencia en las últimas décadas, del presente y fututo

Antxon Etxeberria

zarautz.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

Dentro de las iniciativas organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con todos los partidos políticos representados en el consistorio para promover la reflexión sobre las consecuencias de las vulneraciones de derechos humanos provocadas por la violencia política y el terrorismo, a las 18.30 horas de esta tarde en el salón de Plenos del ayuntamiento, la escritora Irati Goikoetxea Asurabarrena presentará su novela 'Herriak ez du barkatuko', cita. El acto contará con la presencia de Pili Zabala Artano y ambas hablarán de los sufrimientos causados por la violencia en las últimas décadas, del presente y del futuro. La entrada es libre hasta llenar el aforo.

La beasaindarra publicó la novela 'Herriak ez du barkatuko' en 2021 tras ganar el premio Igartza de 2019, aunque no es su único trabajo literario. La protagonista de la novela es Oihana, a quien ETA asesinó a su padre hace 22 años. Han pasado 19 años de aquel trágico día y, de alguna manera, ha conseguido salir adelante y lograr cierto equilibrio. Es profesora de matemáticas en un centro de secundaria. Sin embargo, en un momento dado, su hija de cinco años, Katti, y el antropólogo Xanti, que le hará una propuesta sorpresa, romperán ese equilibrio y Oihana «se verá obligado a liberar un dolor que le ha secuestrado en los últimos años».

