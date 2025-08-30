Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Irailak 1etik 9ra Euskal Asteak eskaintza zabala du

J.M. ZUBIAURRE

zarautz.

Larunbata, 30 abuztua 2025, 21:32

9 egunetan izango da zerekin gozatu gurean. Ondoren aste honetan, bihartik larunbatera Euskal Asteak eskaintzen duena ezaguru dezagun.

Irailak 1, astelehena

17:30. Fandango eta arin-arin ikastaroa Jon Alkain eta Alaitz Garciarekin, Zarautztrikek lagunduta, Frontoi Txikin (euria egingo balu, Gaztelekuan). Ez da aurretik izena eman behar.

19:00. Helduen Binakako Dantza Txapelketa, Lege Zaharren Enparantzan (euria egingo balu, Modelo aretoan).

Irailak 2, asteartea

17:30. Fandango eta arin-arin ikastaroa Jon Alkain eta Alaitz Garciarekin, Zarautztrikek lagunduta, Frontoi Txikin (euria egingo balu, Gaztelekuan). Ez da aurretik izena eman behar.

20:00. AAtik ZZra herriko talde ezberdinen emanaldiak, Lege Zaharren Enparantzan (euria egingo balu, Lizardi aretoan). Parte hartzaileak: Zarautztrik kultur elkarteko ikasleak, Jalgi dantza taldea, Goizeko Ihintza txistulariak, Arrai Zopa taldea, Alproja antzerki taldea eta Montetxio abesbatza. Aurkezlea: Beñat Intxauspe. Bertsolariak: Aner Peritz eta Motxian-Etxebeltz bertso eskolako kideak. Gidoilaria: Beñat Intxauspe.

Irailak 3, asteazkena

17:30. Fandango eta arin-arin ikastaroa Jon Alkain eta Alaitz Garciarekin, Zarautztrikek lagunduta, Frontoi Txikin (euria egingo balu, Gaztelekuan). Ez da aurretik izena eman behar.

19:00. Euskal Asteko trikiti jaialdia, Lege Zaharren Enparantzan. (Euria egingo balu, Modelo aretoan). Parte hartzaileak: Alaitz Roteta, Gorka Valdes eta Hektor Folk; Amets Etxaide, Oihane Etxaide eta Haitz Lertxundi; Aratz Olaizola, Irati Orbegozo eta Uxoa Orbegozo; Eneritz Zapirain, Lore Erostarbe eta Naia Erostarbe; Ilargi Martin, Oier Illarramendi, Urko Urbieta, Jaione Eskudero, Larraitz Oñatibia eta Lierni Alkain; Ioritz Txapartegi, Irati Arizmendi, Oier Iturrioz eta Elene Arruti; eta Maider Labaka, Izaskun Ezeiza eta Olatz Leturiaga.

Irailak 4, osteguna

17:30. Fandango eta arin-arin ikastaroa Jon Alkain eta Alaitz Garciarekin, Zarautztrikek lagunduta, Frontoi Txikin (euria egingo balu, Gaztelekuan). Ez da aurretik izena eman behar.

19:00. Bikote Gazteen Dantza Txapelketa, Lege Zaharren Enparantzan (euria egingo balu, Modelo aretoan).

Irailak 5, ostirala

17:30. Fandango eta arin-arin ikastaroa Jon Alkain eta Alaitz Garciarekin, Zarautztrikek lagunduta, Frontoi Txikin (euria egingo balu, Gaztelekuan). Ez da aurretik izena eman behar.

22:00. Bertsolari Gazteen 49. Lizardi sarien finala, Modelo aretoan. Sarrera doan izango da, eta gonbidapenak saioa baino ordubete lehenago hartu beharko dira, Modelo aretoko leihatilan.

Irailak 6, larunbata

Euskaraz Bizi eguna: 11:00. Euskararen aldeko 39. Lasterketa, AEK-k antolatuta, Musika Plazatik abiatuta. Izen ematea egunean bertan egin beharko da, 10:15ean.

11:30. 37. Aurresku Txapelketa, Lege Zaharren Enparantzan (euria egingo balu, Modelo aretoan).

14:30. 37. Bazkari Herrikoia, EHEk antolatuta. Ondoren, kalejira, elektrotxarangarekin.

18:00. Gipuzkoako 26. Artzain Txakur Txapelketa, Jose Luis Saizarren omenez, Amalur parkean egingo da.

