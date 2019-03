INSTITUTUKO IKASLEAK LONDRESEN Martes, 12 marzo 2019, 00:27

Lizardi Institutuko 66 ikasle Londresen izan dira irakasle arduradunekin. Institutuan hainbat eskola ordu egin dituzte ingelesa ikasiz, baita beste ikasgaiak ingelesez garatu ere ibilbide eleanitza aukeratu dutenek, DBHtik Batxilergoraino baitute aukera eleanitza Lizardin. Astebete egin dute kulturan eta hizkuntzan oinarritzen den ekimenean. Oinez hainbat leku eta eremu bisitatu dituzte eta hiria bizitzeko aukera izan dute. Era berean, hainbat museotan izan dira eta 'Everybody Is Talking About Jamie' musikalarekin gozatu dute.