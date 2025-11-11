Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La comparsa de carnaval saldrá el 14 de febrero en Zarautz. Etxeberria

Zarautz

La inscripción para la comparsa de carnavales bate todos los récords con 385 zarauztarras

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:29

Parece que hay ganas de carnaval. Este año, por primera vez, la organización no ha querido poner límite al número de participantes, y una ... vez cerrado el plazo de inscripción se han animado 385 zarauztarras a bailar con la comparsa de carnaval; el doble que el año pasado, cuando la inscripción se tuvo que cerrar al alcanzar los 190 participantes. La Escuela de Baile Marisa Merino y Jaiak eta Ekitaldiak trabajan ya en el calendario de ensayos, la temática de este año, así como en la infraestructura necesaria para que el próximo 14 de febrero la comparsa de carnaval brille como nunca.

