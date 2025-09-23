Iñigo Borda azpeitiarraren 'Kattagorri artea' erakusketa zabalduko dute Arkami Galerian

ZarautzIñigo Borda azpeitiarraren 'Kattagorri artea' erakusketa zabalduko dute Arkami Galerian
A. E.
Asteartea, 23 iraila 2025, 20:29
Gaur, asteazkena, irailaren 24ean, arratsaldeko 18:30ean irekiko dute Iñigo Borda margolari azpetiarraren 'Kattagorri Artea' erakusketa Arkami galerian (Kale Nagusiko 32). Gaur egun Azkoitian bizi da, eta 'Kattagorri artea' izeneko arte eskola sortu du bertan.
Azken urteotan ondutako lanak izango dira ikusgai erakusketan, sortzailearen ibilbidea agerian uzten dute pinturek. Errealismo aktibo eta izaeradunez betetako erretratuetatik abiatzen da eta kolore jolas onirikoek osatutako kua- droetaraino zabaltzen. Paletaren aberastasuna eta trazuaren izaera agerian geratzen dira kapaz-kapa eraikitako arte lanetan, ikusleak deseraiki edo berregin dezakeen bide zigi-zagatsuan.
Ideia edo irudi soil batetik hasten da, esperimentatuz, material desberdinen fusioan abstrakziorainoko bidea urratuz, xehetasunik handienez landutako marrazketa errealista pintura abstraktu bihur-tzeraino begi ertzetik begira-tzean. Lan intimo eta pertsonalak dira. Margolanetan Iñigok askatasunez jolasten du, prozesuan sortutako arazoei aurre egin eta akatsak ere ikusgai jarriz, bere lana biluztuz. Texturak, trazoak eta kasualitateak sorturiko formek osa-tzen dute bere obra, olioa, pastelak nahiz akrilikoak konbinatuz emozioen bideak eta sentimenduak azaleratzen ditu kolorez.
Arratsaldeko irekieran aukera izango da artistarekin bere lanaren inguruan solasteko giro lasaian zerbait jan eta edanez.
