Zarautz

Iniciación al euskera y la cultura vasca para aprender expresiones básicas

A. E.

zarautz.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27

Un año más, el Ayuntamiento de Zarautz ha organizado el curso de euskera AISA para las personas que llevan poco tiempo residiendo en la localidad. El objetivo de este curso es aprender expresiones básicas en euskera: palabras, saludos, etc. En definitiva, se trata de un curso de iniciación al euskara y a la cultura vasca.

Así, el curso tendrá una duración total de 60 horas, del 5 de noviembre al 30 de enero. Lunes, martes y jueves: el grupo de mañanas, de 9.30 a 11.30 horas y el de tardes de 18.00 a 20.00 horas.

El plazo de inscripción finalizará el día 24 en el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento (Zigordia kalea 33), 943 005 127 e immigrazioa@zarautz.eus.

Paralelamente, tanto Udal Euskaltegia como AEK Euskaltegia tienen abierto el plazo de matrícula para el nuevo curso. Más información en ambos centros.

