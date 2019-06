Increíble doblete del ZAE en las dos primeras regatas de la temporada Los remeros del ZAE muestran la bandera conquistada en Pasaia, la tarde del sábado en Musika Plaza. Se impusieron el sábado en la modalidad de contrarreloj y el domingo en la regata a seis largos, ambas en Pasai Donibane ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Martes, 18 junio 2019, 00:20

Increíble el fin de semana que se ha marcado la trainera zarauztarra. A las primeras de cambio, dos victorias. Ni los más optimistas podían imaginarse este increíble inicio liguero en la ARC 1. Había moderado optimismo para que Babyauto Zarautz pudiera entrar en la pelea por la tanda de honor, pero ni mucho menos comenzar como han empezado, con sendas victorias en las regatas celebradas en Pasai Donibane, el sábado en la modalidad de contrarreloj y el domingo al mediodía en la regata de seis largos con cinco ciabogas.

Un arranque de temporada que no hace sino corroborar el buen trabajo invernal de los remeros entrenados por Gari Uranga. Ya el sábado por la tarde, con la victoria conseguida en Pasaia, en las tertulias de cuadrillas y familias se hablaba de la Bandera conseguida por ZAE, y no digamos el domingo, con mucha gente presenciando por ETB1 el desarrollo de la regata, tanto en domicilios como en los bares de Zarautz. No es mala señal que se vuelve a hablar del remo. En algunos balcones ya se ven banderas azules de la Enbata, a gente paseando con la camiseta del ZAE...

Es verdad que la temporada no ha hecho más que arrancar; todavía restan quince regatas por delante, pero a las primeras de cambio traerse dos banderas a casa tiene un mérito muy grande teniendo en cuenta la entidad de los rivales. Tras estas dos primeras regatas, ZAE encabeza la clasificación con 24 puntos, seguido de Deusto con 20, San Juan y Pedreña con 18, Arkote y Donostiarra B 17. La brecha ya es importante respecto a Getaria y Camargo con 11; Santoña y Zumaia tienen 7, por 3 puntos, cerrando la clasificación, Hibaika y Lapurdi.

Las dos próximas citas serán en Iparralde, el día 22 en San Juan de Luz y el 29 en Baiona. No cabe duda que estos primeros resultados darán moral a la cuadrilla para seguir en la misma línea, aunque también hay que indicar que las diferencias en estas primeras dos regatas han sido pequeñas; en diez segundos han entrado media docena de embarcaciones, por lo que tiene pinta que será una temporada donde primará la igualdad.

El objetivo en principio de la trainera zarauztarra es tratar de estar en la pelea por entrar en la tanda de honor, no ascender a la ACT; para entrar en los play off hay que ser muy regulares; iremos viendo de lo que son capaces nuestros remeros, pero, de momento, los remeros y todo el entorno, disfrutando como hacia tiempo, como vimos en el recibimiento dispensado tras los triunfos del fin de semana, con la esperanza de que cada vez se vayan sumando más aficionados al ZAE.

También los veteranos

Los veteranos de Badok 13 ZAE se trajeron también la Ikurriña de Plentzia, por lo que siguen encabezando la clasificación. La trainera A se impuso con un tiempo de 14:03, aventajando en 19 segundos a Fortuna, en 20 a Arkote, luego Getxo, Zumaia, Pontejos... mientras la trainera B acabó última, pero disfrutando igualmente, que es de lo que se trata.