Iñaki Txurruka homenajeado por el Sporting de Gijón

El Sporting de Gijón celebra este año el 120 aniversario de su fundación, y por este motivo ha decidido rendir homenaje a diferentes jugadores que hicieron historia en el club asturiano.

El pasado domingo en El Molinón se enfrentaban el Sporting y Racing de Santander y en la previa, Joaquín y Redondo le entregaron al zarauztarra Iñaki Txurruka una camiseta con el 302 a la espalda, el número de partidos que jugó con el Sporting.

Iñaki Txurruka (Zarautz, 1949) jugó nueve temporadas en el Sporting (1967-1976). Su traspaso al Athletic en el verano de 1976 le permitió al Sporting ingresar 52 millones de pesetas que contribuyeron de forma decisiva a la construcción de Mareo. En la foto le vemos el día en el que Zarautz nombraba a Iribar hijo predilecto. Ambos coincidieron en el Athletic.