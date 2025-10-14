Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Iñaki en el homenaje a Iribar.

Zarautz

Iñaki Txurruka homenajeado por el Sporting de Gijón

Juan Mari Zubiaurre

ZARAUTZ.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:37

El Sporting de Gijón celebra este año el 120 aniversario de su fundación, y por este motivo ha decidido rendir homenaje a diferentes jugadores que hicieron historia en el club asturiano.

El pasado domingo en El Molinón se enfrentaban el Sporting y Racing de Santander y en la previa, Joaquín y Redondo le entregaron al zarauztarra Iñaki Txurruka una camiseta con el 302 a la espalda, el número de partidos que jugó con el Sporting.

Iñaki Txurruka (Zarautz, 1949) jugó nueve temporadas en el Sporting (1967-1976). Su traspaso al Athletic en el verano de 1976 le permitió al Sporting ingresar 52 millones de pesetas que contribuyeron de forma decisiva a la construcción de Mareo. En la foto le vemos el día en el que Zarautz nombraba a Iribar hijo predilecto. Ambos coincidieron en el Athletic.

