Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lori Thompson pondrá en valor la labor que realizan las familias.

Zarautz

La importancia de la familia en los cuidados paliativos

La psicóloga paliativista Lori Thompson ofrecerá una conferencia el miércoles a las 19.30 en el Modelo

Antxon Etxeberria

zarautz.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08

Comenta

Todos los años se celebra en octubre el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, y ZarautzOn, en colaboración con Zarautz Herri Zaintzailea, organiza desde hace siete años una conferencia con el objetivo de sensibilizar en algo tan importante y cada vez más necesario en nuestra sociedad. Las reivindicaciones sobre cuidados paliativos exigen su reconocimiento como un derecho fundamental, garantizando el acceso universal a una atención de calidad que alivie el dolor y los síntomas. También buscan mejorar el apoyo a los cuidadores, ya sea a través de permisos laborales, protección social o ayuda económica, y aumentar la concienciación y formación de la población general sobre el tema

Este año, la protagonista de esta conferencia, el miércoles, día 22, a las 19.30 en Modelo aretoa, será Lori Thompson, que desde la ética del cuidado y la mirada paliativa, pondrá en valor la labor que realizan las familias en estas situaciones.

Lori Thompson desarrolla su actividad entre la Fundación Matia, SECPAL, Universidad de Vic/UCC y es Vicepresidente fundadora de la Sociedad Española de Psicología Paliativa. Pero ella se propone únicamente como Psicóloga Paliativista.

Durante la conferencia, nos adentrará en la experiencia de la familia cuando se convierte en cuidadora de una persona con una enfermedad crónica avanzada. Todo el sistema familiar se ve afectado e instado a reorganizarse para adaptarse a la nueva situación. Supone un aprendizaje de nuevos roles y tareas, una vivencia emocional intensa y una dedicación de tiempo y esfuerzo. Desde la ética del cuidado y la mirada paliativa, se trata de poner en valor la labor que realizan las familias en estas situaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  4. 4

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  9. 9 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  10. 10

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La importancia de la familia en los cuidados paliativos

La importancia de la familia en los cuidados paliativos