La importancia de la familia en los cuidados paliativos

Antxon Etxeberria zarautz. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08 Comenta Compartir

Todos los años se celebra en octubre el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, y ZarautzOn, en colaboración con Zarautz Herri Zaintzailea, organiza desde hace siete años una conferencia con el objetivo de sensibilizar en algo tan importante y cada vez más necesario en nuestra sociedad. Las reivindicaciones sobre cuidados paliativos exigen su reconocimiento como un derecho fundamental, garantizando el acceso universal a una atención de calidad que alivie el dolor y los síntomas. También buscan mejorar el apoyo a los cuidadores, ya sea a través de permisos laborales, protección social o ayuda económica, y aumentar la concienciación y formación de la población general sobre el tema

Este año, la protagonista de esta conferencia, el miércoles, día 22, a las 19.30 en Modelo aretoa, será Lori Thompson, que desde la ética del cuidado y la mirada paliativa, pondrá en valor la labor que realizan las familias en estas situaciones.

Lori Thompson desarrolla su actividad entre la Fundación Matia, SECPAL, Universidad de Vic/UCC y es Vicepresidente fundadora de la Sociedad Española de Psicología Paliativa. Pero ella se propone únicamente como Psicóloga Paliativista.

Durante la conferencia, nos adentrará en la experiencia de la familia cuando se convierte en cuidadora de una persona con una enfermedad crónica avanzada. Todo el sistema familiar se ve afectado e instado a reorganizarse para adaptarse a la nueva situación. Supone un aprendizaje de nuevos roles y tareas, una vivencia emocional intensa y una dedicación de tiempo y esfuerzo. Desde la ética del cuidado y la mirada paliativa, se trata de poner en valor la labor que realizan las familias en estas situaciones.