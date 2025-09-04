Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Igandean Esku Pilota Txapelketa hasiko da Aritzbatalde pilotalekuan

J.M. ZUBIAURRE

zarautz.

Osteguna, 4 iraila 2025, 20:17

Zarautz Kirol Elkarteko pilota atalak antolatuta, datorren igandean, irailak 7, arratsaldeko 17:30etik aurrera Zarauzko 1. Eskupilota Txapelketa jarriko da martxan, Aritzbatalde pilotalekuan eta sarrera doan izango duela iragarri dute.

Lehenengo, final-aurrekoak jokatuko dirá, igande arratsaldean batzuk eta irailak 14an. igandea baita, besteak, Buka-tzeko, irailaren 21ean finalak izango ditugu garaileen artean.

Herriko pilota elkarteak, bultzada bat eman nahi dio eskupilotari. Horregaitik txapelketa polit hau antolatu dute herritarrek Aritzbatalde pilotalekura joateko ohitura hartu eta eskupilotaz goza dezaten.

Goi-mailako pilotari afizionatuek hartuko dute parte. Enpresa profesionalekin entrenatzen ari diren zenbait pilotarik jokatuko dute eta hauen artean, bi pilotari zarauztar ere lehian izango ditugu. Beraz, gonbidauta daude pilotazaleak datozen hiru igande arratsaldetan Aritzbatalde frontoira joatera.

Igandean, arratsaldeko 17:30ean, honako partidak jokatuko dira; Bidezabal (Zarautz) - Etxeberria (Tolosa) eta Baleztena (Aurrera) - Errasti (Pagazpe) jubenil mailan. Promesak, Nazabal (Larraun) - Elorz (Upo mendi) eta Ramirez (Kurene) - Okiñena (Buruzgain).

