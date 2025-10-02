Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jende asko bilduko da Zarauzko surf txapelketaren inguruan. ETXEBERRIA

Zarautz

Ibon Imazen omenezko surf txapelketa herrikoia

Antxon Etxeberria

ZARAUTZ.

Osteguna, 2 urria 2025, 20:14

Comenta

Asteburu honetan itsasoak eta herriak bat egingo dute Ibon Imazen oroimenez antolatu den surf txapelketa herrikoian. Gazte zein heldu guztiak gonbidatuta daude, kirola, artea eta festa uztartuko dituen jaialdi honetara.

Egitarauak gaur iluntzean emango dio hasiera, zine emanaldi berezi batekin, 21:00etan, Zarauzko Surf elkartearen egoitzaren aurrean. Bihar eta etzi, berriz, olatuetan izango da hitzordua, baina ez horretan bakarrik: abuztuan zendu zen Igor Gallastegiri eguerdian egingo zaio omenaldia eta, aldi berean, arte performanzeak, herri kirol erakustaldiak, musika, jana, edana eta festa giroa izango dira protagonista.

Txapelketan berriz 200 surfista inguru, maila desberdinetan banaturik, herriko txapela lortzeko asmoz, baina, batez ere, ondo pasatzeko helburuarekin. Ibon Imazen omenezko ekimen honek kirola eta kultura uztartuko ditu, herria eta lagunartea elkartuz. Igande arratsaldeko sari banaketarekin itxiko da prestaturiko egitaraua. Ea eguraldiak eta olatuek laguntzen duten.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ibon Imazen omenezko surf txapelketa herrikoia

Ibon Imazen omenezko surf txapelketa herrikoia