Ibon Imazen omenezko surf txapelketa herrikoia

ZarautzIbon Imazen omenezko surf txapelketa herrikoia
Antxon Etxeberria
ZARAUTZ.
Osteguna, 2 urria 2025, 20:14
Asteburu honetan itsasoak eta herriak bat egingo dute Ibon Imazen oroimenez antolatu den surf txapelketa herrikoian. Gazte zein heldu guztiak gonbidatuta daude, kirola, artea eta festa uztartuko dituen jaialdi honetara.
Egitarauak gaur iluntzean emango dio hasiera, zine emanaldi berezi batekin, 21:00etan, Zarauzko Surf elkartearen egoitzaren aurrean. Bihar eta etzi, berriz, olatuetan izango da hitzordua, baina ez horretan bakarrik: abuztuan zendu zen Igor Gallastegiri eguerdian egingo zaio omenaldia eta, aldi berean, arte performanzeak, herri kirol erakustaldiak, musika, jana, edana eta festa giroa izango dira protagonista.
Txapelketan berriz 200 surfista inguru, maila desberdinetan banaturik, herriko txapela lortzeko asmoz, baina, batez ere, ondo pasatzeko helburuarekin. Ibon Imazen omenezko ekimen honek kirola eta kultura uztartuko ditu, herria eta lagunartea elkartuz. Igande arratsaldeko sari banaketarekin itxiko da prestaturiko egitaraua. Ea eguraldiak eta olatuek laguntzen duten.