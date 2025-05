«La huerta es un hobby que nos mantiene ocupados y entretenidos»

El proyecto de Huertas Municipales nació en 2011 con Patxi Elola como concejal y desde entonces la iniciativa ha ido creciendo hasta llegar a ... los 179 espacios que actualmente están en manos de los zarauztarras. Desde su creación hace una quincena de años, Zarautz es el municipio de Gipuzkoa que dispone de más huertos públicos por habitante y uno de los pioneros en poner a disposición de la ciudadanía suelo público y gratuito para los aficionados a la horticultura. Las personas paradas y jubiladas son las que tienen preferencia sobre estas pequeñas parcelas.

Estas huertas se ubican en Itulazabal, frente a Bombas Itur. Durante todo el año hay movimiento, pero es especialmente a partir de estas fechas cuando la presencia de los hortelanos crece, para preparar la siembra. Y es que esta siembra para la cosecha de verano generalmente se realiza en primavera, entre marzo y mayo, tras dejar atrás las heladas y fríos del invierno. Y se recomienda este mes de mayo para la siembra, aunque luego cada uno es libre de llevar sus ideas y fechas a la práctica.

Antonio Sánchez es uno de los jubilados con el que nos hemos encontrado en plena siembra. «He sembrado patata, tomate, guindillas, he puesto dos plantas de pepino, calabacín, calabaza, unas cuantas lechugas ... Vengo casi todas las mañanas», señala este jardinero jubilado que lleva cinco años con la huerta municipal. «A mis 82 años es un hobby que me mantiene ocupado y entretenido. Siempre hay tarea y es una forma también de relacionarte con los compañeros de las huertas colindantes».

Avelino Pérez es otro de los fijos en Itulazabal. Avelino tenía su huerta contra el muro de Santa Clara, pero ya sabía que aquello tenía que dejar y para él es su tercer año. Todos los días hay algo que hacer, hoy me toca colocar la red a los tomates. Ya he tapado los pimientos, guindillas y ahora los tomates». A su huerta no le falta detalle y es una de las más completas de todas. «Aquí, en la huerta es donde más disfruto», indica.

Antonio y Avelino son dos ejemplos de usuarios de estas huertas municipales. Todo lo que producen en la huerta es para consumo propio, ya que está prohibida la venta de lo cosechado.