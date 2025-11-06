Hoy, último día para apuntarse a la comparsa de Carnavales

A. E. Zarautz. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Finaliza, hoy, viernes, el plazo para apuntarse a la comparsa de Carnavales. Como novedad, este año debido al aumento del éxito a través de los años de la comparsa de Carnavales de Zarautz, el Ayuntamiento y la Escuela de Baile Marisa Merino han tomado la decisión de no limitar el número máximo de participantes, para que toda aquella persona que tenga ganas, pueda disfrutar de los Carnavales, la danza y la música.La edad mínima para poder participar en la comparsa será de 8 años y los niños y niñas entre los 8 y 10 años deberán inscribirse junto a una persona adulta.

La inscripción se puede realizar completando el cuestionario que se puede encontrar en el código QR del cartel de la comparsa o en el siguiente enlace (https://labur.eus/ vuepwd5i).Para más información relacionada con la inscripción, se puede contactar con el departamento de Fiestas y Eventos en el número 943.005119 y en la dirección jaiak@zarautz.eus