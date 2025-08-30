Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kirola egiteaz gain, lagunak ere egiten dira plaierotan, kiroltasuna nagusi izaten baita. AMAXKAR

Zarautz

Hondartzako Futbol Txapelketan izena emateko epea bihar zabaltzen da

Aurtengoa 81, edizioa izango da eta senior mailako nesken eta mutilen taldeak aukera dute irailak 22a bitartean izena emateko

Juan Mari Zubiaurre

zarautz.

Larunbata, 30 abuztua 2025, 21:31

Zarauzko Hondartzako Futbol Txapelketako denboraldi berria gainean dugu jada. Aurtengoa 81. edizioa izango da. Irailaren 1an zabalduko da izen-ematea eta 22rarte luzatuko da.

Antolakuntzak bargi azaltzen du zein den bere helburua ardura hau hartu zutenetik, «jokatu nahi duen orori aukera ematea da helburua, beraz taldea osatu baduzue baina babeslerik ez baduzue, edota taldea osatzeko jokalari gutxiegi bildu bazarete, jarri antolakuntzarekin harremanean eta soluzioa topatzen saiatuko gara».

Hasi taldea osatzen

Ez dago beraz aitzakiarik. Hasi taldea osatzen eta denak hondartzara negu honetan. Edizio berri honek baldintza hauek izango ditu;

1.-Izen-emate epea: Irailaren 1tik 22ra. Beharrezko guztia atxikita bidali antolakuntza@playeruak.eus helbide elektronikora. Bulegoan ez da izen-ematerik jasoko.

2.-Izen-ematea: 260 euro. Ez da izen-ematea eskudirutan onartuko, ondoren agertzen den kontu korrontean sartu beharko da taldearen izena jarriz (Caja Rural de Navarra: ES17 3008 0181 30 3009408216). Ordainagiri gabe ez da izen ematerik onartuko.

3.-Taldeek aurkeztu behar dutena: Jokalariak: N.A.N-aren fotokopia. Delegatua: N.A.N-aren fotokopia, posta elektronikoa eta telefonoa. Taldeari buruzko pdf-a beteta.

4.-Jokalariak: Gutxienez 16 urte. Mutilak: Jokalarien gehiengoaren kopurua 22koa izango da eta gutxiengoa 11koa. Neskak (F9): Jokalarien gehiengoaren kopurua 18koa izango da eta gutxiengoa 8koa (kasu bereziak onartuko dira).

5.- Jokozainak: Txapelketarako jokozainak lortzea guztion ardura da. Jokozain lanetan aritzeko prest dagoen norbait ezagutuz gero, bideratu antolakuntzako helbide elektronikora antolakuntza@playeruak.eus. Jokozain nahikorik egongo ez balitz, taldeen artean zozketatuko da ardura.

6.- Fitxak: Talde bakoitzari bere jokalari eta delegatuen fitxen dokumentuaren URLa banatuko zaio. Dokumentu honek klubaren zigilua eramango du. Partida egunean eskura eduki beharko dute (digitalki edo fisikoki) egon daitezkeen edozein duda edo erreklamazio argitzeko. Ez dira jardunaldiko aste buruan fitxak egingo.

7.-Fitxa berrien aurkezpena: Jokalari berri bat edo batzuk sartu ahal izateko, bidali antolakuntza@playeruak.eus -era. Honetarako bi epe egongo dira: Irailaren 1tik urriaren 26ra (biak barne) eta Urtarrilaren 1etik urtarrilaren 12ra (biak barne).

8.-Taldeen bilera eguna: Irailak 27, larunbata. Goizeko 11:00etan.

9.-Txapelketaren hasiera: Urriak 5. Taldeak bere ordainketa egin eta agiria bidali arte ez da ofizialki izena emanda egongo.

