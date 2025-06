'Historia del Cine: años 70', en el Aula/Gela de esta tarde en el Photomuseum

A. E. Zarautz. Jueves, 5 de junio 2025, 20:21 Comenta Compartir

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, hoy, viernes, en la sesión que dará inicio a las 18.00 horas, se analizarán el cine de los comienzos de los años 70.

A principios de los años 70, el cine estadounidense vivió una época de transición hacia una era más oscura y compleja, donde los límites entre géneros clásicos comenzaron a desdibujarse.

El cine negro, con su atmósfera de corrupción, fatalismo y desilusión, vivió una especie de resurgimiento, pero con un enfoque más contemporáneo y realista. Películas como 'Chinatown' (1974), 'El padrino' (1972) y 'Taxi Driver' (1976) reflejan esta tendencia, en las que el crimen, la moralidad ambigua y los personajes desmoronados se convirtieron en protagonistas.

Un mundo más cínico y gris

Estos filmes se destacaron por su tratamiento de temas como la traición, el poder corrupto y la alienación, mientras que sus antihéroes no ofrecían respuestas claras ni soluciones fáciles. 'Chinatown', en particular, toma las bases del cine negro y las transita hacia un contexto moderno, donde la ciudad se muestra no solo como escenario, sino como un reflejo distorsionado de la sociedad. En este sentido, el cine de los años 70 se aleja de la visión idealizada de la postguerra, explorando un mundo más cínico y gris.

Como siempre, con la entrada gratuita para toda la gente interesadas en la historia del cine, en este caso, de los 70.