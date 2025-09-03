Herriko taldeen emanaldi ederra udaletxeko plazan

ZarautzHerriko taldeen emanaldi ederra udaletxeko plazan
Asteazkena, 3 iraila 2025, 20:08
Euskal Asteko egitarauarekin jarraituz, astearte iluntzean herriko taldeen emanaldia zuzenean ikustera jendetza inguratu zen. Ohitura dute herriko zenbait kultur taldeek Euskal Astearen baitan prestatutako emanaldian parte hartzeko eta aurtengoan ere halaxe izan da: Zarautz TRIKKultur Elkarteko ikasleak, Jalgi Dantza Taldea, Goizeko Ihintza txistulariak, Arrain zopa taldea, Alproja antzerki taldea, bertsolariak eta Montetxio abesbatzako kideek igo ziren oholtzara, Beñat Intxauspek gidoilari lanak egiteaz gain aurkeztu zuen 'AAtik ZZra' izenburua zeraman emanaldian.
