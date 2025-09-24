Haurdunaldi subrogatuaren inguruan hitzaldia gaur arratsaldean Emakumeen*Etxean

ZarautzHaurdunaldi subrogatuaren inguruan hitzaldia gaur arratsaldean Emakumeen*Etxean
A. E.
ZARAUTZ.
Asteazkena, 24 iraila 2025, 20:50
'Aingeruak eta neskameak, haurdunaldi subrogatua' gaia jorratuko dute gaur arratsaldeko 18:00etatik aurrera, Emakumeen* Etxean. June Fernandez izango da hizlaria, bera baita liburuaren egilea. Ertz asko ditu ordezkapen bidezko ernalketak, eta horiei helduko die gaurko hitzaldian, eslogan bidezko eztabaida polarizatuei iskin eginez, zalantzak, ñabardurak eta pluralismoa aldarrikatuz.
