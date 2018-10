«Fui guardando fuerzas y terminé muy entero, aunque con los pies destrozados» Lionel Joly, el martes en el parque de Pilartxoenea. / ETXEBERRIA Lionel Joly Triatleta, viene de participar en el ironman de Hawai | ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Jueves, 25 octubre 2018, 00:35

El vecino Lionel Joly, natural de la localidad francesa de Aviñón, acaba de regresar de Hawai, donde ha participado en el ironman, finalizando la prueba en un tiempo de 10 horas, 10 minutos y 30 segundos. Era su sexto ironman tras lograr plaza el pasado año en México. Además de participar en la prueba, ha aprovechado para hacer turismo en la isla en compañía de su familia.

-Para quien no le conozca, ¿podría darnos algunos datos para que los lectores le conozcan?

-Me llamo Lionel Joly, tengo 42 años. Soy natural de Aviñón, cerca de Marsella, pero vivo en Zarautz desde hace unos 15 años. Tengo una hija de 5 años y un hijo de 8 meses con Amaia Garrastazu, mi pareja. Trabajo en Euskaltzaindia. Hago investigación sobre la historia social del lenguaje, sobre los usos del euskera en la historia.

-Centrándonos en la prueba de Hawai, ¿previamente hay que clasificarse?

-Así es. Después de estar cerca de la calificación en varios ironmanes, me clasifiqué para el campeonato del mundo Ironman 2018 en el ironman de Cozumel (México) en noviembre del pasado año, donde fui cuarto de mi grupo de edad.

-¿Cuántos años lleva practicando triatlón?

-Más o menos una veintena de años, desde 1998. He hecho más de 250 triatlones, la mayoría en distancia corta. Fui cuarto en el circuito vasco de triatlón hace algunos años. También he participado en medias distancias, como en Zarautz. En larga distancia el campeonato del mundo de Hawai 2018 ha sido mi sexto ironman. El pasado año me clasifiqué en el puesto 81 mundial de mi grupo de edad en la clasificación anual ironman. Tengo hechos los iroman de Vichy (Francia), Frankfurt, Barcelona dos veces (2016 y 2017), Cozumel y ahora el de Hawai.

-¿Su mejor tiempo?

-Mi mejor tiempo en ironman es 9 horas y 5 minutos en Barcelona el pasado año. Mi punto fuerte es la carrera a pie y mi mejor marca en el maratón de un ironman es 2:58:05.

-Y ¿qué me dice de la prueba de Hawai? ¿Cómo le fue?

-Este año ha sido el 40 aniversario de la prueba, el primero se hizo en 1978. Terminé en 10:10:30, en el puesto más o menos 800 entre 2.500 participantes. El triatlón de Hawaï tiene unas condiciones de calor y humedad temibles, es la prueba deportiva de un día más dura que existe, según suelen resaltar desde la organización. Por esa razón fui toda la carrera con miedo a explotar ya que suele ser habitual. Tuve un susto importante antes de empezar la carrera porque tenía la bicicleta pinchada al llegar a boxes y tuve que repararla antes de la salida, lo que me supuso un estrés añadido al del por sí existente antes de la carrera. Hice una natación lenta (1h. 12:26), 10 minutos más lenta que mi peor tiempo en este segmento; en el recorrido ciclista completé un tiempo regular (5 h. 24:36), 5 minutos más lento que mi peor tiempo en esta distancia y en la carrera a pie fui remontando puestos (3h.22:34), completando la prueba en un total de 10h.10m.30s., que viene a ser mi peor tiempo en la distancia por 8 minutos respecto a una carrera en la que estaba enfermo, pero a 38 m. de mi segundo peor tiempo que hice en mi primer ironman. Sin embargo, estoy muy satisfecho con la carrera ya que por temas de trabajo y al haber tenido mi segundo hijo en febrero de este año no he podido entrenar de formar regular. Mi objetivo era simplemente terminar y terminar lo suficientemente entero como para disfrutar de las vacaciones con mi familia en Hawai, cosa que he conseguido ya que fui regulando toda la carrera. Acabé muy entero, aunque tenía los pies destrozados, lo que me hizo sufrir mucho, sobre todo en los últimos kilómetros.

-Y, ¿cómo fueron las vacaciones en Hawai? ¿Qué le pareció la isla?

-Si no fuera por la distancia... Desde Zarautz hasta Kona 35 horas, pero allí muy bien. Hemos aprovechado los días anteriores y la semana posterior a la prueba para conocer la isla, hemos recorrido toda la isla y la verdad sorprende su contraste, sus volcanes, sus playas de arena fina... Regresamos este pasado lunes a casa y vuelta a la normalidad, a trabajar y a descansar un poco del deporte.