Dos de dos para el Grupo Ulacia en su estreno Jokin Collantes. Nuevo entrenador del Grupo Ulacia. / AMAXKAR Tras su victoria en Beasain, los zarauztarras superaron al Universidad de Deusto en casa | Después de varias temporadas en la liga EBA han regresado a Primera con Jokin Collantes como nuevo entrenador y pleno de victorias JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Jueves, 18 octubre 2018, 00:17

No es fácil recomponer un equipo cuando baja de categoría. En muchos casos los equipos se deshacen y hay que empezar de nuevo. Por suerte este no es el caso del primer equipo del ZAST, quienes tras varias temporadas en la EBA han mantenido a la base del equipo en Primera División y eso se está dejando notar en el arranque liguero.

Quizás el cambio más importante se ha dado en la dirección del equipo que ahora recae en las manos de Jokin Collantes pero tampoco supone demasiado teniendo en cuenta que ha sido cocinero antes que fraile y que tras muchas temporadas como jugador también ha estado como segundo en las últimas campañas.

El domingo en la cancha del Aritzbatalde debutada el equipo de Collantes ante un rival muy difícil como era el Universidad de Deusto que venía de ser el equipo más realizador del arranque de la liga con más de cien puntos en su primer partido contra el San Cernin (101-46).

El Ulacia Grupo también había arrancado una victoria a domicilio en Beasain pero lo hizo sufriendo y por un solo punto. El partido iba a ser entretenido y el público que acudió a verlo disfruto hasta el último segundo con cinco minutos de prolongación tras terminar el partido empatados.

Por suerte el acierto atacante y la buena defensa de los zarauztarras permitieron sumar su segundo triunfo con un resultado final de 70 a 66 que parece más cómodo de los que fue realmente en la cancha.

Jokin Collantes

Uno de los más satisfechos al finalizar el encuentro era el entrenador, Jokin Collantes, ahora que toda la responsabilidad de las decisiones recaen sobre él. Supo leer perfectamente el desarrollo del partido y sus jugadores acertaron en los momentos decisivos.

Nada más finalizar el partido y con una enorme sonrisa nos atendía para resumir así lo acontecido: «Ha sido un partido muy disputado. Es un equipo que lleva muchos años en la categoría y tiene mucha experiencia. Jugadores con muy buen físico que nos han hecho sufrir hasta la prórroga pero que nos deja contentos con el trabajo realizado por los jugadores».

Comenzar la liga con dos victorias es algo muy importante, «veníamos de tres años en una categoría superior en el que costaba mucho ganar partidos, muchas derrotas, y era importante cambiar la dinámica desde el principio para que los jugadores vieran que el trabajo que han hecho estos tres años es válido y que dándole continuidad se verían los resultados. Sobre todo en el nivel anímico para que vayan cogiendo confianza es sus posibilidades».

Pero no por ser una categoría más baja va a ser todo más fácil, «ni mucho menos. Es una liga muy igualada y casi todos los partidos se van a resolver por marcadores ajustados. La temporada pasada entre el primero y el décimo hubo dos partidos de diferencia lo que demuestra la igualdad que existe. Supongo que esta temporada las cosas irán por los mismos derroteros, tendremos que sufrir en todos los partidos pero por ahora al menos el sufrimiento ha acabado en victoria y eso te anima para los entrenamientos de la semana».

Una de las claves de este buen arranque liguero está en que el equipo ha mantenido a muchos de los jugadores que estaban la pasada temporada, «para mí era muy importante mantener el bloque que teníamos. Me hacía ilusión entrenarles, es una generación que le ha dado mucho al Club y creo que se merecían no terminar con un descenso y disfrutar ahora intentando hacer un buen año. El futuro ya se verá».

En cuanto a Jokin, no le es extraño su trabajo desde el banquillo pero ahora con la máxima responsabilidad, «llevaba muchos años como segundo, del cadete, del junior y del primer equipo pero ahora es la primera vez que soy el primer entrenador. Me ofrecieron este reto y conociendo a los jugadores no les podía decir que no. Esta era la gran oportunidad de hacerlo, es una ilusión que tenía y he podido realizarla. De momento contento».

Para terminar queremos conocer su objetivo en esta campaña, «salir a ganar todos los partidos. Pero sin ninguna presión de vernos como aspirantes a subir o a ganar la liga ni nada parecido. Por haber bajado esto no va a ser sencillo, es una categoría muy dura con buenos equipos e iremos partido a partido para crecer como equipo. Lo importante es el trabajo que hagamos».