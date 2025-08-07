El grupo Anacronía interpretará música antigua esta tarde en Santa Clara

Antxon Etxeberria zarautz. Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27 Comenta Compartir

Segundo concierto de la 37 edición del Ciclo Musical de Zarautz, a las 20.00 horas de esta tarde en Santa Clara, con el concierto del grupo Anacronía. Las entradas que todavía no se han vendido estos días anteriores, se pondrán a la venta esta misma tarde de 16.00 a 19.00 horas en la taquilla del Modelo.

El concierto de esta tarde, titulado 'Ariana & Mozart: Fiesta en Michaelherhau', nos situará en el último tercio del siglo XVIII en Viena. En homenaje a una de las artistas femeninas más importantes de este contexto histórico y musical, Anacronía viajará a la Michaelerhaus de Viena, ciudad natal de la compositora, clavecinista y cantante Mariana Martínez, y a la residencia de artistas tan famosos como Pietro Trapassi 'Metastasio', Nicola Porpora o Franz Joseph Haydn. El grupo Anacronía está formado por David Gutiérrez (flauta), Pablo Albarracín (violín), Marina López (clavecín), Luis Manuel Vicente (viola) y Marc de la Linde (viola da gamba).

Anacronía es un ensemble que busca encontrar una nueva relación entre la música clásica y el público en el formato de concierto, basando su puesta en escena en la espontaneidad, la diversión y la energía compartida hacia dentro y hacia fuera del escenario, a través de la recreación de aquellos anacronismos musicales que sucedieron a lo largo de la historia en momentos de transición y confrontación de lenguajes.

Han sido seleccionados por el Circuito Festclásica 2023 y la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España 2023, y galardonados por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua como Mejor Grupo Joven 2022. Además, son ensemble residente del Festival ECOS de Sierra Espuña y de la Basílica de Santa María del Pi.

En 2022 participaron en el International Young Artists Presentation (IYAP) de Amberes y en el Fringe del festival Oude Muziek de Utrecht. Han llevado su música a festivales de relevancia a nivel internacional, como el Festival Misteria Paschalia de Cracovia (Polonia); y nacional, como la Quincena Musical de San Sebastián, el Festival Internacional de Santander o la Semana de Música Antigua de Estella.

La formación se consolida en 2020, tras la participación de sus músicos en la Orquesta de la Universidad de Murcia y el Festival ECOS. Sus miembros han sido formados en La Haya, Lyon, Graz, Barcelona, Porto y Murcia. También fueron premiados en el concurso 'Juventudes Musicales de España' de 2021 como 'Mejor Intérprete de Música Barroca' del Festival Bachcelona; y forman parte de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua desde 2021.