El grupo Anacronía interpretará música antigua esta tarde en Santa Clara

ZarautzEl grupo Anacronía interpretará música antigua esta tarde en Santa Clara
En el segundo de los conciertos de la 37. edición del Ciclo Musical de Verano de Zarautz
Antxon Etxeberria
zarautz.
Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27
Segundo concierto de la 37 edición del Ciclo Musical de Zarautz, a las 20.00 horas de esta tarde en Santa Clara, con el concierto del grupo Anacronía. Las entradas que todavía no se han vendido estos días anteriores, se pondrán a la venta esta misma tarde de 16.00 a 19.00 horas en la taquilla del Modelo.
El concierto de esta tarde, titulado 'Ariana & Mozart: Fiesta en Michaelherhau', nos situará en el último tercio del siglo XVIII en Viena. En homenaje a una de las artistas femeninas más importantes de este contexto histórico y musical, Anacronía viajará a la Michaelerhaus de Viena, ciudad natal de la compositora, clavecinista y cantante Mariana Martínez, y a la residencia de artistas tan famosos como Pietro Trapassi 'Metastasio', Nicola Porpora o Franz Joseph Haydn. El grupo Anacronía está formado por David Gutiérrez (flauta), Pablo Albarracín (violín), Marina López (clavecín), Luis Manuel Vicente (viola) y Marc de la Linde (viola da gamba).
Anacronía es un ensemble que busca encontrar una nueva relación entre la música clásica y el público en el formato de concierto, basando su puesta en escena en la espontaneidad, la diversión y la energía compartida hacia dentro y hacia fuera del escenario, a través de la recreación de aquellos anacronismos musicales que sucedieron a lo largo de la historia en momentos de transición y confrontación de lenguajes.
Han sido seleccionados por el Circuito Festclásica 2023 y la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España 2023, y galardonados por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua como Mejor Grupo Joven 2022. Además, son ensemble residente del Festival ECOS de Sierra Espuña y de la Basílica de Santa María del Pi.
En 2022 participaron en el International Young Artists Presentation (IYAP) de Amberes y en el Fringe del festival Oude Muziek de Utrecht. Han llevado su música a festivales de relevancia a nivel internacional, como el Festival Misteria Paschalia de Cracovia (Polonia); y nacional, como la Quincena Musical de San Sebastián, el Festival Internacional de Santander o la Semana de Música Antigua de Estella.
La formación se consolida en 2020, tras la participación de sus músicos en la Orquesta de la Universidad de Murcia y el Festival ECOS. Sus miembros han sido formados en La Haya, Lyon, Graz, Barcelona, Porto y Murcia. También fueron premiados en el concurso 'Juventudes Musicales de España' de 2021 como 'Mejor Intérprete de Música Barroca' del Festival Bachcelona; y forman parte de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua desde 2021.
