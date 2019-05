La gran tamborrada de Santa Marina, esta noche en el inicio de las fiestas La gran tamborrada. Animará las calles del barrio a partir de las 22.00 horas de la noche. / AMAXKAR El popular barrio inicia esta tarde sus fiestas, que se prolongarán hasta el martes ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 17 mayo 2019, 00:18

Con las fiestas de Santa Marina arranca el calendario de festejos de esta primavera-verano de Zarautz, puesto que a partir de este fin de semana ya no hay tregua, con un apretado calendario de celebraciones. Esta tarde, a las 19.00 horas, se lanzará el txupinazo, con posterior volteo de campanas en la ermita del barrio y la izada de la bandera anunciando el inicio de las fiestas. Seguidamente, a las 19.30 horas comenzará la verbena con el grupo musical 'Iratzar', que se prolongará hasta las 21.00 horas y, luego, a partir de las 23.00, tras la tamborrada. Y, es que la gran tamborrada de Santa Marina no puede faltar en este inicio festivo y, si el tiempo no lo impide, saldrá un año más a las 22.00 horas para recorrer las calles del centro, con carroza incluida donde desfilarán diferentes vecinos y vecinas del barrio.

De todas maneras, lo de hoy no será más que el inicio festivo, de estas fiestas que se prolongará hasta el martes, día 21. La jornada de mañana, sábado, arrancará a las 10.30 con las finales del Campeonato de Pelota de Santa Marina en el frontón del viejo La Salle. En caso de lluvia, los partidos se trasladarán al frontón del Gazteleku. A las 12.30 comenzará el X. Campeonato de Toka. Por su parte, desde las 17.00 horas, de la mano de Haize-Orratz, habrá juegos para jóvenes de entre 12 y 17 años. Asimismo, desde las 19.00 horas, Elektrotxufla animará las calles del barrio y, para cerrar la jornada, a las 23.00 horas, verbena con el grupo 'Ezten giro'.

El programa del domingo comenzará con la actuación del grupo de danza local 'Jalgi' a las 11.45. A continuación, a las 12.30, XVIII. edición del concurso de tortilla de patatas y, kantu-jira en el barrio con Arrai-Zopa. El kontalari Apaxi animará la tarde para los niños a partir de las 17.30, antes de la dantza-festa con Zunbalain.