El Gran Camping Zarautz, galardonado por su política de turismo sostenible

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor – Foundation for Environmental Education (ADEAC-FEE) celebró la primera ceremonia Green Key ( Llave Verde en España), ... un evento que reconoce a los establecimientos turísticos comprometidos con la sostenibilidad. El acto tuvo lugar hace unos días en el castillo de Castelldefels, y reunió a 22 hoteles, entre ellos, establecimientos independientes –como en el caso del Smart Room Barcelona– y de grandes grupos hoteleros como Accor, IHG, Marriott, Grupo Pestana y Room Mate, así como dos campings que obtuvieron la certificación Green Key, entre ellos, el Gran Camping Zarautz.

La ceremonia contó con la presencia de Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels; Isabel Oliver, asesora especial del secretario general de ONU Turismo; José Palacios, presidente de ADEAC-FEE, organización responsable del programa en España y, Finn Thomsen Bolding, director internacional de Green Key.

Green Key es un programa de turismo sostenible que certifica el cumplimiento de unos rigurosos criterios dirigidos a reducir el impacto ambiental y minimizar la huella de carbono en establecimientos turísticos.

Actualmente, España cuenta con un total de 81 hoteles, 2 campings y un pequeño establecimiento certificados, con un total de 135 alojamientos inscritos al programa, considerando los que aún no han obtenido la certificación.

A nivel internacional, más de 8.000 establecimientos de hostelería repartidos por más de 90 países en todo el mundo forman parte de esta red global comprometida con el turismo responsable, el medioambiente y la sociedad.

Se desplazaron hasta Castelldefels para recoger el premio en representación del Gran Camping Zarautz, Mikel Elorza e Idoia Alberdi, quienes mostraron su agradecimiento por el reconocimiento recibido.