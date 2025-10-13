Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes del Gran Camping Zarautz, Idoia Alberdi y Mikel Elorza, en el centro de la imagen, sujetando la certificación en el evento celebrado en el castillo de Castelldefels.

Zarautz

El Gran Camping Zarautz, galardonado por su política de turismo sostenible

Green Key es un programa de turismo que certifica el cumplimiento de unos rigurosos criterios de sostenibilidad

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27

Comenta

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor – Foundation for Environmental Education (ADEAC-FEE) celebró la primera ceremonia Green Key ( Llave Verde en España), ... un evento que reconoce a los establecimientos turísticos comprometidos con la sostenibilidad. El acto tuvo lugar hace unos días en el castillo de Castelldefels, y reunió a 22 hoteles, entre ellos, establecimientos independientes –como en el caso del Smart Room Barcelona– y de grandes grupos hoteleros como Accor, IHG, Marriott, Grupo Pestana y Room Mate, así como dos campings que obtuvieron la certificación Green Key, entre ellos, el Gran Camping Zarautz.

