Gloria Vázquez se presenta a las primarias para ser candidata a la alcaldía de Zarautz
ZARAUTZ. Domingo, 23 septiembre 2018

Gloria Vázquez ha anunciado que se va a presentar al proceso de primarias del PSE-EE de Zarautz para ser elegida candidata a la alcaldía de Zarautz en las próximas elecciones municipales. En una rueda de prensa que celebró el viernes en el Ezkertoki, la sede de los socialistas en el municipio, reivindicó la gestión que los socialistas están realizando en el Ayuntamiento como principal aval ante este proceso.

«El conocimiento que tengo de la realidad municipal, así como la experiencia en los once años trabajando en el ayuntamiento es lo que me ha dado la fuerza para presentarme con la misma humildad y más madurez con la que me presenté hace cuatro años, fruto de la experiencia política que me ha aportado el trabajo realizado durante esta legislatura en el Gobierno municipal de coalición con el PNV», indica.

«Contribuir al bienestar»

Además de ser la portavoz del PSE-EE de Zarautz, Vázquez es la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento y gestiona las áreas de Igualdad, Servicios Sociales, Medio Ambiente y Agenda 21 junto a Patxi Elola. Señala sentirse «muy orgullosa del trabajo que estamos realizando desde nuestras áreas de gestión. Creo que estamos realizando un buen trabajo en el equipo de gobierno, trabajando con responsabilidad y eficacia y mi voluntad ha sido siempre la de contribuir al bienestar de las personas de nuestro pueblo».

En su intervención, quiso agradecer al personal municipal el trabajo que han realizado y no dudaba en calificarlos de «grandes profesionales». También, destacó las «buenas relaciones entre las diferentes instituciones»», que a su juicio son «fruto del pacto entre PSE-EE y PNV» y que ha resultado «sin duda» beneficioso para Zarautz.

Asimismo, asegura que entre sus prioridades están las víctimas del terorrismo y «mantener viva» su memoria. También va a seguir trabajando para «deslegitimar» el terrorismo porque «no queremos que vuelva a ocurrir nada semejante en nuestra tierra». Pero también indicaba que seguirá peleando para que «nadie» se apropie del espacio público porque es de «toda» la ciudadanía.

También reivindicaba la defensa de los derechos lingüísticos de las personas y el bilingüismo como meta, pero quiso aclarar que «sin marginar a nadie».

Está convencida de que los socialistas están viviendo «un buen momento». Las razones son que están gobernando en coalición tanto en el Ayuntamiento, como en la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el Gobierno Vasco y «ahora también en el Gobierno español».

Gloria Vázquez es concejal en el Ayuntamiento de Zarautz desde el año 2007. De profesión es profesora y es licenciada en biológicas.