GLORIA VÁZQUEZ (CANDIDATA DEL PSE-EE): «Me siento con más fuerza que el primer día» Gloria Vázquez vuelve a encabezar la candidatura del PSE-EE de Zarautz ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:12

Responsable esta legislatura de las áreas de Igualdad, Medio Ambiente, Agenda 21 y Servicios Sociales, señala que «estos 4 años han cundido mucho y es necesario seguir en esa dirección».

-Se presenta de nuevo como candidata del PSE-EE; Como dicen que la política desgasta mucho, veo que se siente con fuerza para a seguir.

Su DNI Nace en Errenteria en 1965 Divorciada con 2 hijos. Estudios Licenciada en Ciencias Biológicas y máster en Medio Ambiente. Aficiones La ornitología y los paseos por el bosque; viajar, la música y el arte en general.

-Me siento con más fuerza que el primer día. La política me ha aportado muchas cosas positivas. Es verdad que genera mucho estrés y requiere grandes dosis de energía, pero energía no me falta y el estrés se compensa con la satisfacción de poder trabajar para mejorar la vida de las personas y ver convertido en realidad lo que he soñado.

-¿Qué me dice del grupo que han conformado?

-Me siento muy orgullosa porque es una candidatura de lujo. Presentamos un equipo de zarauztarras con capacidad para empezar a gobernar desde el primer día. Son personas formadas, con trayectorias profesionales y vitales diversas que se complementan para abarcar todas las áreas de la gestión municipal. Personas muy conocidas y apreciadas en Zarautz dispuestas a defender nuestro proyecto progresista donde cabemos todas las personas independientemente de origen o idioma. Los socialistas somos la única fuerza política que garantiza la pluralidad en el Ayuntamiento.

-¿Valoración de esta legislatura en el que han estado en el gobierno ?

-Los socialistas hemos sido clave para formar gobierno. Esta legislatura ha sido la del avance y la del desbloqueo. Después de la parálisis de la legislatura de Bildu, hemos imprimido un buen ritmo a la actividad municipal. Me siento muy orgullosa del gran impulso que hemos dado a las políticas sociales, las de igualdad y la política medio ambiental, tomando como eje un proyecto estratégico como es el Anillo Verde Azul. Este gobierno ha desbloqueado el desarrollo de Salberdin, Aldapeta y Errotaberri, proyectos clave para mejorar la situación de la vivienda y el desarrollo industrial. Realmente estos 4 años han cundido mucho y es necesario seguir caminando en esa dirección sin más parones.

-¿Ejes del programa que presentan para estos próximos cuatro años?

-Nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida de las personas. Un aspecto fundamental será movilizar las viviendas vacías para el alquiler, para lo que proponemos establecer incentivos y también ayudas a los inquilinos; mejorar las ayudas a los pensionistas y la atención a nuestros mayores en el hogar. En materia de igualdad, poner en marcha la casa de la mujer, crear servicios de guardería, nuevas ayudas económicas ...

-¿Alguna apuesta concreta para estos próximos cuatro años?

-Propongo iniciar la regeneración de Hegoalde. Es un área degradada en el centro de Zarautz que hay que recuperar.