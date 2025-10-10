Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen pierde con el Getxo

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Se preveía un arranque de liga en el Grupo A de División de Honor B muy complicado para el Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen en el que se estrenaba el entrenador vasco fracés Francois Meyrans 'Pantxoa' ante uno de los rivales más fuertes del grupo, el Steelphalt Getxo Rugby. Pronto se vio que los vizcaínos eran superiores e iban aumentando la ventaja hasta el 11-36 final. Ander Aristi fue el autor del único ensayo local.