Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AMAXKAR

Zarautz

Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen pierde con el Getxo

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:13

Comenta

Se preveía un arranque de liga en el Grupo A de División de Honor B muy complicado para el Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen en el que se estrenaba el entrenador vasco fracés Francois Meyrans 'Pantxoa' ante uno de los rivales más fuertes del grupo, el Steelphalt Getxo Rugby. Pronto se vio que los vizcaínos eran superiores e iban aumentando la ventaja hasta el 11-36 final. Ander Aristi fue el autor del único ensayo local.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen pierde con el Getxo

Gesalaga Okelan Gipuzkoa Sortzen pierde con el Getxo