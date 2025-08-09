ZarautzGazteen eguna gaur Azken Portuko jaien barne
Larunbata, 9 abuztua 2025
Gazteen eguna gaur Azken Portuko jaien barne. Goiz partean puzgarriak eta tailerrak zabalik izango dira. 16:00etan, jaiak iragarriz suziriak jairtuko dira, Goizeko Ihintza txistularien laguntzarekin; ondoren, 18:00etatik aurrera auto krossa; 19:00etan, Jalgi dantza taldearen erakustadia eta jarraian txokolate jana.
Gaueko 21:30ean, txirrindularitza kriteriumna; batetik mutilak, kadete eta jubenilak eta bestetik neskak, baita ere kadete eta jubenilak.
Gaueko egitarauan, 23:15ean la Txama talde donostiarra kontzertuan, mariatxi, cumbia eta rancherekin disfrutateko aukerarekin eta gauerdia ondoren, 00:45etik aurrera, Koko Jean, Bartzelonako taldea, soul eta rhythm and blues estiloko musikarekin.
Bihar, Santa Klara eguna
Bihar, Santa Klara eguna, goizeko 11:00etan Frantziskotarren elizan meza nagusia izango da, Schola Cantorum Koru Parrokialarekin; 11:30etik aurrera, marrazki festa; 12:00etan, auzoko jubilatuentzat hamabitakoa Urpekoak elkartearen eskutik; era berean, eguerdi partean Azken Portuko txaranga aterako da.
Egitarauarekin jarraituz, 17:30ean txosna gunean zumba Yasmilkaren eskutik; jarraian, Zarautz TRIK; 18:30ean, parrilla jana eta 19:00etan hasita, herri kirol jaialdia. Biharko gaua ere potente datorkigu: 23:15etan Niña Coyote eta Chico Tornado bikotearekin eta 00:45etatik aurrera Martin de Marte talde zarauztarraren kontzertuarekin.
Skapa jaiek asteartean izango dute azken eguna.
