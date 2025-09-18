Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz

Gaurtik aurrera, eta hiru egunez, txapelketa nazioarteko 120 surflari gazterekin

A. E.

zarautz.

Osteguna, 18 iraila 2025, 20:07

Surflari gazteen artean erreferente den IX. Shelter 4Teens Txapelketari emango diote hasiera gaur arratsaldean eta hiru egunez, mundu osoko surflari gazteek bat egingo dute kirola, inklusioa eta jasangarritasuna batzen dituen hitzorduan.

Zarautzek nazioarteko 120 surflari gazte baino gehiago elkartuko ditu hiru egunez, eta bost kategoriatan lehiatuko dira: 10 urtez azpikoak (emakumezkoak eta gizonezkoak); 14 urtez azpikoak (emakumezkoak eta gizonezkoak) eta surf egokitua. Txapelketak nazioarteko epaileak eta estandarrak izango ditu, eta, horrela, etorkizuneko surfaren promesek esperientzia paregabea biziko dute ingurune profesionalean.

Txapelketako une berezienetako bat gaur arratsaldeko Kind Surf Challenge proba izango da. Surfak gizarte inklusiorako tresna gisa duen balioa bistaratzeko balioko du saioak, eta aniztasun funtzionala duten hainbat gaztek Zarauzko olatuez gozatzeko aukera izango dute, begiraleak eta boluntarioak alboan dituztela.

IX. ediziorako Kind Surf Challenge-n babesle nagusia Salto Foundation izango da, eta tokiko 9 enpresak hartuko dute parte proban. Bost laguneko taldeak osatuko dituzte: enpresako hiru ordezkari, Kind Surfeko surflari bat eta surflari profesional bat. Eta txandaka sartuko dira uretara surfaz elkarrekin gozatu eta puntuak batzera,

