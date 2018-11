«Para garantizar los ingresos no hace falta subir los impuestos» EH Bildu. Los concejales Mikel Goenaga, Iñaki Eizagirre, Ane Arruti y Karmele Alberdi. / ETXEBERRIA EH Bildu propone «realizar la recaudación de una manera más justa» | Son conscientes de que «los ingresos son imprescindibles para ofrecer los servicios del Ayuntamiento» ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:57

Para EH Bildu, «las ordenanzas fiscales (impuestos y tasas a pagar durante el año) de 2019 que propone el gobierno PNV-PSE aumenta la presión fiscal a todos los zarauztarras. El gobierno propone una subida general del 1,2%, con algunas excepciones. En el caso del impuesto del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) propone una subida del 1,72%, que afectará a todos los ciudadanos y ciudadanas».

EH Bildu presentó un voto particular con su propuesta. «No porque estemos en contra de que el Ayuntamiento estabilice sus ingresos, sino porque creemos que existe una manera mucho más justa de ingresar ese dinero», explicó en rueda de prensa el miércoles por la tarde el concejal Iñaki Eizagirre, quien estuvo acompañado por Mikel Goenaga, Ane Arruti y Karmele Alberdi.

La propuesta de EH Bildu recoge una congelación general de los impuestos y tasas, con el objetivo de no aumentar la presión fiscal de las familias zarauztarras. «Llevamos años pidiendo un análisis profundo de los ingresos y gastos de los servicios que ofrece el Ayuntamieto. Todos los años se nos responde que sí, pero no vemos ningún resultado. La situación del Ayuntamiento no es la de hace 5-10 y es el momento de realizar ese estudio», piensan. «Además, tenemos los datos que hace poco dio el gobierno municipal: el ejercicio de 2017 se cerró con un superávit del 4,6 millones y se recaudó un 4,6% más de lo esperado; de un presupuesto de 40 millones supone el 10%. Con todo ello, ¿por qué una subida general del 1,2%? Como hemos dicho, estábamos dispuestos y lo seguimos estando para analizar los servicios de uno en uno y aplicar, si fuese necesario, algunas subidas puntuales, pero no una subida general».

El planteamiento de EH Bildu se dirige a tres ámbitos. Por una parte, a la vivienda. «Para incentivar el alquiler de las viviendas vacías proponemos dos tipos de recargo: por un lado, un recargo del 75% a las segundas viviendas y, por otro lado, un recargo del 150% para las viviendas vacías. Esto responde a un doble objetivo: destinar al alquiler las viviendas de poco uso y que no cumplen con su función social y, si no se consigue ese objetivo, obtener otra fuente de financiación para poner en marcha otras políticas y programas. Junto a ello, proponemos una tasa del 2% para las obras de las viviendas que estén en el programa de viviendas vacías, para poder impulsar ese programa».

Por otro lado, en el ámbito de la movilidad, proponen cuatro cambios. Entre ellos, una bonificación del 25% en el impuesto sobre vehículos para aquellos que no pidan la viñeta de la OTA y la reimplantación de una tarifa distinta en la OTA en verano o todo el año, ya que el servicio cambia si se utiliza solo en verano o durante todo el año.

Finalmente, respecto a la tarifación del agua, la propuesta de este cambio no es que el Ayuntamiento recaude más o menos dinero, sino impulsar un consumo responsable del agua. «Los que consuman el agua con responsabilidad recibirían una bonificación, mientras que a mayor consumo del agua, se pagaría una tasa mayor», plantea EH Bildu.