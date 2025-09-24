Por fin el mar concedió un tregua a la fiesta del triatlón mixto Bik Tri Marmarra Más de medio millar de triatletas disfrutaron de una preciosa jornada deportiva e inclusiva

La atención de la organización, Nik Tri Triatloi Elkartea, estaba centrada al mediodía del sábado en el mar, no en vano esta singular prueba deportiva ha sufrido en varias ediciones problemas con el segmento de natación. Sin ir más lejos el pasado año, en su tercera edición, se tuvo que transformar en duatlón. Por fortuna el mar acompaño y la triatlón Bik Tri Marmarra en la que el número de mujeres y hombres es parejo, se desarrollo en un gran ambiente, tanto deportivo como festivo. El objetivo de la organización es animar a la gente a conocer este deporte, con un trazado sencillo de completar y en el que se da un impulso especial a las mujeres.

Mismo impulso que también en esta cuarta edición se daba al deporte inclusivo. Con el apoyo del Ayuntamiento de Zarautz, Nik Tri Triatloi Elkartea había realizado una convocatoria especial para personas con diversidad funcional, y 5 parejas adaptadas salían salir en cabeza en el primer grupo, a las 16.00 horas, dando inicio a la prueba.

Arrancaban en el puerto y tras rodear un boya nadaban hasta la playa. Las parejas partían en bicicleta en la Munoa dirección Getaria, girando en Iturritxiki y regresando a boxes. La carrera a pie, les llevaba hasta Arguiñano para volver a la línea de llegada frente a Duke Enea, en el malecón. Todos lo hicieron con una sonrisa en su cara.