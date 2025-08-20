La feria ecológica de verano se celebra mañana en Zarautz de la mano de Biolur

J.M. ZUBIAURRE zarautz. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:51

Mañana viernes se celebra la Feria Ecológica de Verano en Zarautz. En esta feria, organizada por la asociación Biolur, los asistentes tendrán una gran oportunidad para conocer la diversidad y calidad de los alimentos ecológicos de nuestro territorio. Los productos producidos respetando al medio ambiente y sin insumos químicos serán los protagonistas. Estos alimentos pueden identificarse mediante etiquetas de hoja verde de la Unión Europea.

Según la organización, «convertir el consumo de alimentos ecológicos en una práctica cotidiana es clave y para ello, estas ferias son un punto de encuentro fundamental para informar y concienciar a la ciudadanía».

Estas ferias no son sólo puntos de venta, son espacios clave para visibilizar el trabajo de los pequeños productores locales, hacia la soberanía alimentaria, para reivindicar un espacio de venta directa en las calles del pueblo, para acercar el medio rural a la calle y para construir y tejer relaciones entre ciudadanía y productores.

La oferta no sólo termina en los puestos. Este año se realizarán sesiones de cocina, catas y recetas con alimentos ecológicos. El objetivo es claro: acercar a la población, despertar la curiosidad y facilitar los pasos hacia el consumo ecológico.

En palabras de Inaxio Illarramendi, concejal de Medio Ambiente, «organizar la feria ecológica en una plaza tan importante como Lege Zaharren Enparantza es muy enriquecedor tanto para Zarautz como para los visitantes que nos visitan en verano. La feria ecológica es un reflejo de una alimentación saludable, sostenible y de productos locales y de época, y está en sintonía con el modelo agrícola que queremos promover para Zarautz».

Los puestos de la Feria Ecológica estarán abiertos desde las 10.00 de la mañana hasta las 14.00 de la tarde. Miriam Chefintegrativa se ocupará de realizar EKOrecetas ante el público asistente durante toda la mañana.