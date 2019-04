La Feria de la Cerveza y el Campeonato de España Sub 18, en el horizonte Rugby zarauztarra. José Manuel Iglesias, Juan Carlos Estrada, Juan Sorreluz y Mikel Zumeta. / ETXEBERRIA En su 40 aniversario, la sección de rugby atraviesa un buen momento, sobresaliendo la gran cantera que viene ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Jueves, 11 abril 2019, 00:14

La sección de rugby del C.D. Zarautz cumple esta campaña su 40 aniversario. La temporada ha finalizado para el primer equipo del Babyauto Zarautz, con un séptimo puesto más que satisfactorio por el tremendo nivel que ha adquirido la División de Honor B, con la mayoría de los equipos apostando por reforzarse con jugadores de otros países para intentar lograr sus objetivos.

Ha finalizado la temporada para el primer equipo, pero no para la sección, que tiene importantes retos por delante este mismo mes, como son la Feria de la Cerveza, que arrancará el próximo miércoles, día 17, en la carpa de la Munoa, y el Campeonato de España de la categoría sub 18 a finales de este mes en Asti, con la participación de 16 equipos de todo el Estado, 800 jugadores y unas 1.500 personas que se esperan en Zarautz. Ocho equipos que aspirarán al campeonato y otros 8, entre ellos el equipo sub 18 local, en el torneo Open. Será uno de los eventos más importantes del 40 aniversario de la sección y del 75 aniversario de Zarautz kirol elkartea.

Los Amigos del Rugby

Y para ambos eventos, la sección tiene la suerte de contar con la valiosísima colaboración de la asociación de veteranos Los Amigos del Rugby (Rugbiko Lagunak). La asociación fue creada en 2009 por varios ex-jugadores y hoy en día agrupa a unas 350 personas, entre ex-jugadores, aficionados y padres. Uno de ellos, José Manuel Iglesias, 'Cuchi', tiene clara su responsabilidad. «Nosotros estamos para ayudar, no nos metemos en el tema deportivo, para ello ya hay una junta directiva y entrenadores. Soy el responsable de organizar a todos los voluntarios en el día a día, de las compras, de dar cuenta ante el patrocinador...». Reconoce que desde aquellos inicios hace 40 años «hemos dado un salto importante; contamos con un grupo humano de jugadores, entrenadores, voluntarios y aficionados muy importante y el patrocinio de Babyauto nos ha consolidado todo».

La infraestructura deportiva y funcionamiento interno está bien organizado, con muchos niños y niñas que comienzan a practicar el rugby desde la etapa escolar, y con equipos en cada una de las categorías, desde los sub 10 hasta el primer equipo sénior en la división de plata. Esta temporada el primer equipo se ha servido de muchos chavales de la cantera, que se van asentando poco a poco.

Como reconoce Mikel Zumeta, uno de los coordinadores de la cantera, «cada vez tenemos más chavales; hay jornadas escolares donde se juntan varios cientos de niños y niñas, de Zarautz y centros escolares de Getaria, Orio y Aia. Tenemos equipos en todas las categorías; las Escuelas de Lasarte y Mutriku también están con nosotros. Aparte de la cantidad, con la cantera estamos compitiendo bien, nos estamos codeando con los mejores clubs de Euskadi y somos ejemplo a seguir para otros muchos clubs. Los sub 16 y 18 están entre los 4 mejores de Euskadi. El año pasado nos dieron el premio a la mejor escuela».

De todas maneras, Zumeta tiene claro que «el objetivo a estas edades es divertirse, que lo pasen bien; el rugby es para divertirse y para que nos hagamos mejores personas, aunque yo les exijo que sean competitivos».

Kaliningrado, Biarritz ...

Como ejemplo de la labor que se realiza con la cantera, el jugador del Babyauto Zarautz sub 18, Alex Saleta Atorrasagasti, ha sido convocado por la selección española para el Campeonato de Europa que se celebrará del 14 al 21 de abril en la ciudad rusa de Kaliningrado.

Otro de los ejemplos de la cantera es el jugador Urko Zumeta, fichado este año por el Biarritz Olympique o, el jugador Juan Sorreluz, jugador sub 18 y entrenador de los sub 12, desde los 10 años en la sección de rugby. «Empecé por hacer algo de deporte, pero el rugby a mi me enganchó y aquí sigo, ahora preparando el campeonato estatal que tenemos a finales de mes».

Pero si hay una persona que vive el rugby como pocos, este es Juan Carlos Estrada, enciclopedia viviente del rugby zarauztarra, quien nos surte de datos sobre la historia de estos 40 años, que iremos desgranando en próximas crónicas: inicios, entrenadores, presidentes, jugadores extranjeros, rugby femenino...