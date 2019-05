«Nos ha faltado regularidad pero hemos jugado partidos muy buenos» Mal atrás. Errores defensivos supusieron la derrota en el último partido de la liga en casa. / AMAXKAR David Muñoz termina la liga un poco decepcionado pero con ilusión para la temporada venidera JUAN MARI ZUBIAURRE ZARAUTZ. Jueves, 30 mayo 2019, 00:15

Triste despedida del Zarautz de Liga de Honor Regional con derrota en casa frente al Beti Gazte por 2 goles a 4 a una temporada en la que ha habido un poco de todo. El entrenador, David Muñoz, se mostraba bastante contrariado con el partido del pasado sábado pero también con los dos anteriores, después de que en las anteriores salidas su equipo fuera capaz de ganar a domicilio a dos de los equipos más fuertes de la categoría, como han sido el Tolosa y el Anaitasuna.

Le costó bastante a Muñoz ponerse delante de nuestra grabadora para resumir tanto el partido con el Beti Gazte como el final de temporada. «Los tres últimos partidos me dejan un sabor de boca muy malo respecto a la temporada. Creo que no hemos competido y aunque es entendible que en los dos anteriores nuestros rivales se jugaban la vida (Allerru y Añorga), no jugamos bien y en la tarde de hoy, pese a que han jugado los menos habituales, nos han metido tres goles en los que no hemos puesto ninguna oposición y un cuarto en un fallo individual que es una pena».

El míster se mostraba satisfecho con lo realizado hasta la recta final, «estaba bastante contento con lo que habíamos hecho durante la temporada hasta la jornada 31 porque, teniendo en cuenta los problemas que hemos tenido, sobre todo con las lesiones, nuestra máxima aspiración era quedar cuartos y lo podíamos conseguir, pero estos tres últimos partidos nos relegan al noveno lugar».

David entendía en parte a sus jugadores, «es comprensible por otro lado que en estos partidos de final de temporada en los que no te juegas nada, que la tensión del jugador baja, pero a mí particularmente me deja muy mal sabor de boca».

Echando la mirada atrás también encontraba motivos de satisfacción, «hasta la jornada 31 el equipo ha competido bien, hemos ganado tanto en casa como fuera a los dos equipos que hoy se estaban jugando el ascenso a Tercera División, al Tolosa, 1-0 en casa y 1-2 en Berazubi y al Anaitasuna, 2-1 en casa y 3-5 en Txerloia y en general hemos jugado mucho mejor contra los equipos de la parte alta de la tabla que con los de abajo. Habrá que hacer una lectura de porqué pasan esas cosas y buscarles una solución. De todos modos creo que la plantilla de este año estaba menos hecha que la del año pasado cuando sí que me quedé con la pena de no estar más cerca, pero este año hemos estado muy cerca de nuestro tope aunque no lo hemos alcanzado. Tolosa y Anai eran superiores y Eibar creo que jugaba en otra categoría».

«Nos ha faltado regularidad pero hemos jugado partidos muy buenos. No me parece que haya equipos que en un partido concreto hayan jugado más que nosotros pero 34 jornadas es otra historia y ahí no hemos dado la talla» resumía David antes de mirar el futuro con esperanza, «de área a área, estando bien concentrados, creo que hay pocos equipos que jueguen como nosotros pero no puedes recibir goles tontos como hoy ni fallar adelante las ocasiones. Mirando adelante creo que hay equipo para estar arriba pero el Eibar el próximo año será difícil de batir».