Fallece un bañista en la playa de Zarautz Los socorristas han sacado al hombre del agua y personal sanitario han intentado reanimarle sobre la arena, pero no han podido salvar su vida

L. Ochoa Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:05

Un bañista ha fallecido esta tarde en la playa de Zarautz. Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, el suceso ha ocurrido sobre las 15.20 horas cuando los socorristas han sacado del agua a un varón. Ya en la arena, personal sanitario desplazado al lugar han intentado reanimarle, pero los esfuerzos han sido en vano y el hombre ha fallecido.

Por el momento se desconocen más detalles sobre las circunstancias en las que ha ocurrido el trágico suceso.

Un médico forense se ha trasladado al arenal zarauztarra para certificar la muerte del hombre y ordenar el levantamiento del cadáver.

