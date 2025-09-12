Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fallece un bañista en la playa de Zarautz

Los socorristas han sacado al hombre del agua y personal sanitario han intentado reanimarle sobre la arena, pero no han podido salvar su vida

L. Ochoa

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:05

Un bañista ha fallecido esta tarde en la playa de Zarautz. Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, el suceso ha ocurrido sobre las 15.20 horas cuando los socorristas han sacado del agua a un varón. Ya en la arena, personal sanitario desplazado al lugar han intentado reanimarle, pero los esfuerzos han sido en vano y el hombre ha fallecido.

Por el momento se desconocen más detalles sobre las circunstancias en las que ha ocurrido el trágico suceso.

Un médico forense se ha trasladado al arenal zarauztarra para certificar la muerte del hombre y ordenar el levantamiento del cadáver.

En actualización

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

