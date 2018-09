Exposición sobre las motos Derlan que se fabricaron hace 60 años Diferentes modelos de motos Derlan fabricados en Basor se pueden ver en la exposición. / ETXEBERRIA Sanz Enea presenta esta original muestra, consecuencia de la investigación llevada a cabo por Iker Itxaso ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:45

Las salas de Sanz Enea presentan hasta el próximo 4 de noviembre una exposición en torno a las motos Derlan que el taller Basor, ubicado en Zarautz, fabricó entre los años 1954 y 1962. Aquel año dejaron las motos y comenzaron a fabricar embragues para barcos.

El autor de la exposición es el joven zarauztarra Iker Itxaso, nieto de Juli Eizmendi, quien tenía un pequeño taller de bicicletas y motos en Azken Portu. Es quien ha realizado toda la investigación y recopilado de fotos, planos e incluso ha conseguido las motos que se pueden ver en esta exposición. Ha invertido dos años de tiempo y gastado bastante dinero de su bolsillo para esta investigación. «Lo he hecho porque me apetecía, para dar a conocer la historia de la fabricación de estas motos, proyecto que pusieron en marcha Bastarrica y Sorazu en los talleres Basor. He pretendido homenajear a todos aquellos mecánicos que trabajaron en el montaje de cada uno de los modelos de la Derlan entre los citados 1954 a 1962 en un pequeño taller en el polígono Salberdin».

Y es que con pocos medios y menos conocimientos fueron capaces de fabricar una motocicleta al día para exportarla a cualquier punto del país. Durante 8 años fabricaron 8 modelos distintos. A día de hoy, 60 años después, algunas de ellas siguen funcionando. Una docena de estas motos se pueden ver en la exposición, siendo el más antiguo el modelo Gavilán. Cinco de ellas son del propio Iker Itxaso, pero el resto los ha conseguido para la exposición de particulares de Granada, Bilbao, Bergara...

La concejala de Cultura, Nekane Iribar, y la encargada de exposiciones del Ayuntamiento, Myriam González de Chávarri, alabaron en la presentación del viernes a Iker Itxaso por su desinteresada predisposición para la investigación y montar esta exposición. Las salas de Sanz Enea abren a diario de 18.00 a 20.00 y los fines de semana también al mediodía.