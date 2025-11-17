Una exposición da a conocer la producción ecológica en Merkatu Plaza

El primer piso de Merkatu Plaza presenta hasta el 25 de noviembre la exposición 'Todo mejora con la alimentación ecológica' que busca acercar a ... la ciudadanía los beneficios de la alimentación ecológica y difundir el valor de la producción sostenible, que ofrece alimentos más nutritivos, mejora el medio ambiente y promueve la producción local basada en principios de salud y cuidado.

La exposición, que organiza el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK – Ekolurra) en colaboración con el Ayuntamiento de Zarautz, se compone de 15 paneles, cada uno acompañado de un vídeo corto (1-2 minutos) accesible mediante un código QR. En ellos se ofrecen datos, testimonios e información sobre la producción ecológica y su impacto positivo.

La producción ecológica ha crecido notablemente en Euskadi: de 61 productores y 373 hectáreas en 2001 a 820 operadores y alrededor de 13.000 hectáreas en 2025. No obstante, actualmente solo el 6,7 % de la superficie agraria se cultiva de forma ecológica. El objetivo es alcanzar el 25 % en 2030, dentro de la estrategia europea Farm to Fork.

A través de este tipo de acciones, Ekolurra y el Ayuntamiento de Zarautz buscan dar a conocer la producción ecológica entre los vecinos y promover el avance hacia una alimentación más sostenible.