Éxito del Lotus Club Jiu Jitsu Zarautz en el Torneo de Zamudio

Este fin de semana se ha celebrado en Zamudio el prestigioso Jiu Jitsu, el Oso Duro Grandslam. Deportistas de toda Euskal Herria han competido allí, donde también ha participado el equipo de Zarautz Lotus Club Jiu Jitsu, logrando excelentes resultados.

Varios atletas del club se desplazaron hasta Zamudio para representar a Lotus Club, y el esfuerzo, la preparación y la pasión por este deporte dieron sus frutos: todos y todas las representantes del equipo lograron subir al podio, consolidando así el gran nivel técnico y competitivo que caracteriza a la escuela zarauztarra.

«Estamos muy orgullosos del trabajo de nuestros atletas. Ver cómo cada uno de ellos logra medalla es el reflejo de su constancia y del espíritu de equipo que fomentamos cada día en los entrenamientos», señala Lukasmar Bandeira Borges desde la dirección del club.

Este logro refuerza la posición del Lotus Club Jiu Jitsu Zarautz como una de las referencias del Jiu Jitsu en Euskadi, y motiva al equipo a seguir entrenando con la vista puesta en futuros desafíos a nivel autonómico y nacional.

El Jiu Jitsu es un arte marcial enfocado en la defensa personal y el combate cuerpo a cuerpo, que utiliza técnicas de derribo, control, luxaciones y estrangulaciones para someter al oponente. Se basa en la técnica y la estrategia más que en la fuerza, permitiendo que una persona más pequeña pueda vencer a un adversario más grande.