Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los deportistas del Lotus Club Jiu Jitsu han subido al podio mostrando su buena preparación. LOTUS CLUB

Éxito del Lotus Club Jiu Jitsu Zarautz en el Torneo de Zamudio

Juan Mari Zubiaurre

ZARAUTZ.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:31

Comenta

Este fin de semana se ha celebrado en Zamudio el prestigioso Jiu Jitsu, el Oso Duro Grandslam. Deportistas de toda Euskal Herria han competido allí, donde también ha participado el equipo de Zarautz Lotus Club Jiu Jitsu, logrando excelentes resultados.

Varios atletas del club se desplazaron hasta Zamudio para representar a Lotus Club, y el esfuerzo, la preparación y la pasión por este deporte dieron sus frutos: todos y todas las representantes del equipo lograron subir al podio, consolidando así el gran nivel técnico y competitivo que caracteriza a la escuela zarauztarra.

«Estamos muy orgullosos del trabajo de nuestros atletas. Ver cómo cada uno de ellos logra medalla es el reflejo de su constancia y del espíritu de equipo que fomentamos cada día en los entrenamientos», señala Lukasmar Bandeira Borges desde la dirección del club.

Este logro refuerza la posición del Lotus Club Jiu Jitsu Zarautz como una de las referencias del Jiu Jitsu en Euskadi, y motiva al equipo a seguir entrenando con la vista puesta en futuros desafíos a nivel autonómico y nacional.

El Jiu Jitsu es un arte marcial enfocado en la defensa personal y el combate cuerpo a cuerpo, que utiliza técnicas de derribo, control, luxaciones y estrangulaciones para someter al oponente. Se basa en la técnica y la estrategia más que en la fuerza, permitiendo que una persona más pequeña pueda vencer a un adversario más grande.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Éxito del Lotus Club Jiu Jitsu Zarautz en el Torneo de Zamudio

Éxito del Lotus Club Jiu Jitsu Zarautz en el Torneo de Zamudio