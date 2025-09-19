EuskoTren Ligara igo nahi du gaur eta bihar nesken Enbatak
J.M. ZUBIAURRE
ZARAUTZ.
Ostirala, 19 iraila 2025, 20:14
Kontxa Banderarako kanporaketa alde batera utzi, eta gogor egin dute lan Enbatako neskek azken asteetan eta heldu zaie denboraldiko une garrantzitsuena.
Gaur eta bihar, Bermeon eta Portugaleten, EuskoTren Ligara igotzeko play-offa lehiatuko dute eta zarauztaren babesa izango dute bi egunetan. Denboraldi bikaina burutu dute eta orain azken urratsa eman nahiko dute Juanjo Etxarteren arraunlariak.
Gaur arratsaldean, 17:30etik aurrera, hasiko dute erlojupekoa Bermeon eta bertan lehiatuko dute Chapela, Donostiarra, San Juan, Tiran eta Gesalaga Okelan Zarautz traineruek. Bihar, berriz, 11:20ean hasita, Portugaleten bigarren atala. Aupa neskak!
