Euskal Jai Egunaren ondoren, herria eta txukun

ZarautzEuskal Jai Egunaren ondoren, herria eta txukun
Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:13
Euskal Jaia disfrutatu eta herria txukun mantentzeko, garbiketa zerbitzuari lana egitea egokitu zitzaion eta uneoro garbitzaile makinak eta pertsonala ikusi genuen lanean ekitaldi bat bukatu bezain pronto; atzo goizean garbi eta txukun agertzen zen herria. Eskertzekoa garbiketa zerbitzuak egiten duen lana.
