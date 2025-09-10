Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zarautz

Euskal Jai Egunaren ondoren, herria eta txukun

Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:13

Euskal Jaia disfrutatu eta herria txukun mantentzeko, garbiketa zerbitzuari lana egitea egokitu zitzaion eta uneoro garbitzaile makinak eta pertsonala ikusi genuen lanean ekitaldi bat bukatu bezain pronto; atzo goizean garbi eta txukun agertzen zen herria. Eskertzekoa garbiketa zerbitzuak egiten duen lana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskal Jai Egunaren ondoren, herria eta txukun

Euskal Jai Egunaren ondoren, herria eta txukun