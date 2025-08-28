Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zarautz

La Europa del Este de los años 90, en el Photomuseum con miradas íntimas y poéticas

J. M. Z.

zarautz.

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:38

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, este viernes tendrá lugar una nueva sesión del ciclo dedicado a la historia del cine.

La proyección de esta semana nos acerca a la Europa del Este de los años 90, un contexto en el que varias cineastas apostaron por miradas íntimas y poéticas.

Entre ellas destaca la directora polaca Dorota Kędzierzawska, reconocida por obras como 'Diabły, biably' (1991), 'Nothing' (1998) o 'Wrony' (Cuervos, 1994). Su cine se caracteriza por una especial sensibilidad hacia la infancia y la soledad, abordadas desde una puesta en escena sobria, delicada y profundamente humana.

Las películas ofrecen retratos conmovedores de personajes marginados o invisibles, reflejando la capacidad del cine de los 90 para explorar emociones con honestidad y abrir nuevas vías de expresión alejadas de los modelos dominantes.

La sesión de esta tarde en el Photomuseum Argazki & Zinema Museoa comenzará a partir de las 18.00 horas y la entrada será gratuita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  3. 3

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  4. 4

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  9. 9 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Europa del Este de los años 90, en el Photomuseum con miradas íntimas y poéticas