La Europa del Este de los años 90, en el Photomuseum con miradas íntimas y poéticas

J. M. Z. zarautz. Jueves, 28 de agosto 2025, 20:38

Dentro del programa Aula/Gela de difusión cultural promovido por el Photomuseum y patrocinado por el Ayuntamiento de Zarautz, este viernes tendrá lugar una nueva sesión del ciclo dedicado a la historia del cine.

La proyección de esta semana nos acerca a la Europa del Este de los años 90, un contexto en el que varias cineastas apostaron por miradas íntimas y poéticas.

Entre ellas destaca la directora polaca Dorota Kędzierzawska, reconocida por obras como 'Diabły, biably' (1991), 'Nothing' (1998) o 'Wrony' (Cuervos, 1994). Su cine se caracteriza por una especial sensibilidad hacia la infancia y la soledad, abordadas desde una puesta en escena sobria, delicada y profundamente humana.

Las películas ofrecen retratos conmovedores de personajes marginados o invisibles, reflejando la capacidad del cine de los 90 para explorar emociones con honestidad y abrir nuevas vías de expresión alejadas de los modelos dominantes.

La sesión de esta tarde en el Photomuseum Argazki & Zinema Museoa comenzará a partir de las 18.00 horas y la entrada será gratuita.