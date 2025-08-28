Euriak ez zuen lortu udako azken herri kirol saioa gelditzea

ZarautzEuriak ez zuen lortu udako azken herri kirol saioa gelditzea
DV
Zarautz
Osteguna, 28 abuztua 2025, 20:38
Joan den asteazkenean iragarrita zegoen uda honetako azken herri kirol erakustaldia. Ziur aurreko asteetan bertaratu ziren askok Lege Zaharren enparantzara ez joatea erabaki zutela, ikusita zirimiri tematiak gelditzeko asmorik ez zuela. Aukera polita galdu zuten, bada, harriak babesean jarri eta bestelako egitasmoak euripean eginez, herri kirol erakustaldi ederra egin zuten, inguruan zeuden ikusleak aterkipean zeuden bitartean. Meritua galanta.
