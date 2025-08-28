Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AMAXKAR

Zarautz

Euriak ez zuen lortu udako azken herri kirol saioa gelditzea

DV

Zarautz

Osteguna, 28 abuztua 2025, 20:38

Joan den asteazkenean iragarrita zegoen uda honetako azken herri kirol erakustaldia. Ziur aurreko asteetan bertaratu ziren askok Lege Zaharren enparantzara ez joatea erabaki zutela, ikusita zirimiri tematiak gelditzeko asmorik ez zuela. Aukera polita galdu zuten, bada, harriak babesean jarri eta bestelako egitasmoak euripean eginez, herri kirol erakustaldi ederra egin zuten, inguruan zeuden ikusleak aterkipean zeuden bitartean. Meritua galanta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  3. 3

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  4. 4

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  7. 7

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  8. 8 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  9. 9 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euriak ez zuen lortu udako azken herri kirol saioa gelditzea

Euriak ez zuen lortu udako azken herri kirol saioa gelditzea