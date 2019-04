Estreno hoy del documental 'Derlan motor hotsa Zarautzen' En este pequeño taller de Salberdin, en el taller Basor, se fabricaron las motos Derlan entre 1954 y 1962. Dirigido por Iker Itxaso, es un homenaje a quienes trabajaron en el taller Basor fabricando las motos Derlan ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 5 abril 2019, 00:56

Esta tarde se estrena en el Modelo el documental sobre la moto Derlan que se fabricó en Zarautz entre los años 1954 y 1962. Tras la exposición que tuvo lugar en Sanz Enea y que tuvo una gran acogida -la visitaron más de 1.400 personas-, Iker Itxaso Eizmendi ha dirigido una producción audiovisual con protagonismo para la gente que trabajo haciendo dichos vehículos. La sesión comenzará a las 20.00 horas con entrada gratuita, aunque habrá que retirar el billete en la propia taquilla a partir de las 19.00 horas. Las puertas del Modelo abrirán a las 19.30 horas, y tras el documental Itxaso y los extrabajadores responderán a las posibles dudas que puedan plantear las personas asistentes.

De la misma manera, mañana se ofrecerá una segunda proyección, abriendo el Modelo sus puertas a partir de las 17.00 horas para ver este documental de 45 minutos, en euskera y con subtítulos en castellano. En ambos días se pondrán a la venta productos de 'merchandising' para ayudar a financiar los gastos que han supuesto para Itxaso este proyecto. Es quien ha realizado toda la investigación y recopilado fotos, planos e incluso ha conseguido las motocicletas que se pudieron ver en la exposición de Sanz Enea y ahora el documental. Ha invertido dos años de tiempo y gastado bastante dinero de su bolsillo para esta iniciativa.

«Lo he hecho porque me apetecía, para dar a conocer la historia de la fabricación de estas motos, proyecto que pusieron en marcha Bastarrica y Sorazu en los talleres Basor. He pretendido homenajear a todos aquellos mecánicos que trabajaron en el montaje de cada uno de los modelos de la Derlan en un pequeño taller en el polígono Salberdin», recalca. Y es que con pocos medios fueron capaces de fabricar una motocicleta al día para exportarla a cualquier punto del país. Durante 8 años fabricaron 8 modelos distintos. Tuvieron un mérito enorme. Es un homenaje para todos ellos.