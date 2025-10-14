Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Establecer límites para construir relaciones sanas

Hoy arranca el curso de tres sesiones con Nerea Mendizabal dirigido a padres y madres en Zuberoa kalea 22

Martes, 14 de octubre 2025, 20:34

Desde su área de prevención, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zarautz han organizado un curso de tres sesiones para padres y madres. En la educación de los hijos e hijas preocupa el tema de los límites y genera bastantes quebraderos de cabeza. ¿Cómo establecer los límites con firmeza y dulzura? ¿Cómo establecer unos límites claros, honestos y respetuosos?

Establecer límites es una habilidad fundamental para construir relaciones sanas y buenas, un reto en el que Nerea Mendizabal, durante este curso de tres sesiones, nos ofrecerá estrategias para ayudarnos. Nerea es psicopedagoga y educadora social con amplia experiencia en formación. El curso será en euskera.

La primera de las sesiones tendrá lugar en la jornada de hoy, miércoles, de 18.00 a 20.00 horas en Zuberoa kalea 22 y las siguientes sesiones los días 22 y 29 de octubre.

