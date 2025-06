«No me lo esperaba y me hace mucha ilusión recoger la 'makila'

Sábado, 14 de junio 2025, 20:55 Comenta Compartir

Este año la 'San Pelaio makila' recaerá en Pedro Chico, por decisión de las asociaciones que forman parte en la tamborrada de adultos. La entrega de la 'makila' se realizará poco antes de la izada de la bandera e inicio de las fiestas con el canto del himno de San Pelaio, a medianoche del día 25.

Pedro, que en la actualidad tiene 79 años, acudió a la presentación de programa festivo, representando a Udaberri elkartea. «Llevo 17 años participando en la tamborrada con los jubilados de Udaberri y me hace ilusión recoger la 'makila', aunque seguro que no me faltarán los nervios en el acto». Señala que son una treintena los componentes en la compañía. «Somos una veintena fijos, pero este año nos hemos reforzado con algunos más jóvenes para completar el grupo. Hay gente incluso de más edad que yo en Udaberri, pero todos y todas mantenemos la misma ilusión que los jóvenes por ser partícipes de la fiesta».

Pedro y su compañía Udaberri, al igual que las restantes catorce sociedades, acuden puntuales a los ensayos que tienen lugar dos veces por semana, los martes y los jueves a las 21.00 horas en el patio del Lizardi aretoa. Tocarán todos juntos antes de la izada.

Pedro Chico San Pelaio Makila