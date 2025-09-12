Esku pilota txapelketako bigarren finalerdiak bihar
Zarautz Kirol Elkarteak antolatuta, sarrera doan izango du Aritzbatalde pilotalekuan 17:30ean
J.M. ZUBIAURRE
zarautz.
Ostirala, 12 iraila 2025, 20:46
Lehen Esku Pilota Txapelketako bigarren finalerdiak bihar, igandea, arratsaldeko 17:30ean jokatuko dira Aritzbatalde pilotalekuan.
Zarautz kirol Elkarteko pilota atalak esku pilotarako zaletasuna bultzatzeko antolatu du txapelketa hau eta joan den igandean lehen finalerdiak jokatu ondoren, bihar bigarrenak jokatzen dira, jubenil eta promersa mailetan.
Sarrera doan izango da eta pilotazaleak animatu nahi dituzte bertaratu eta joko honetaz goza dezaten herritar zein bisitariak. Lehenengo finalerdietan hauek izan ziren emaitzak; Bidezabal -Artetxe 22 eta Baleztena -Errasti 7 (jubenil mailan) eta Nazabal -Elorz 22 eta Ramírez-Okiñena 15 (promesa mailan). Irabazleak datorren irailak 21ean, igandea baita eta toki berean, Aritzbatalden, jokatuko diren finaletarako txartela lortu dute dagoeneko.
Bihar beste bi partida interesgarri izango ditugu jokoan. Jubeniletan Paraguayo VII.a eta Ancizarrek jokatuko dute Etxaniz eta Berozen aurka. Jarraian, promesa mailan, Bidezabal zarauztarra eta Sotil alde batetik etaEgurrola eta Segurola bestetik aurrez aurre izango dira.
Biharko irabazleak aurreko asteko beste bi bikote irabazleekin batera finalera sailkatuko dira. Antolaketak animatu nahi dituzte pilotazaleak Aritzbataldera joan daitezen, aurreko igandean jende kopuru handia izan zuten eta oraingoan gehio izatea espero dute.
