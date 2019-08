El escultor Iñaki Olazabal presenta en Torre Luzea sus esculturas en zinc Iñaki Olazabal. Junto a la concejala Irune Urbieta,en la presentación de la muestra, ayer al mediodía en Torre Luzea. / ETXEBERRIA La obra 'Arrakalak' (Grietas), preside esta muestra que se podrá visitar hasta el próximo 15 de septiembre ANTXON ETXEBERRIA ZARAUTZ. Viernes, 9 agosto 2019, 00:11

Iñaki Olazabal presenta en la sala Torre Luzea una exposición con una veintena de sus últimas esculturas, exposición que se podrá visitar hasta el 15 de septiembre. Los detalles de la muestra los dieron a conocer en la mañana de ayer la concejala de Cultura, Irune Urbieta, y el propio artista, natural de Andoain, aunque desde hace una veintena de años reside en Zumaia.

Iñaki Olazabal Eceiza (Andoain, 1959) inició su formación escultórica en 1983 en el taller de Sorabilla dirigido por Xabier Laka, escultor que promovía el ideario pedagógico y escultórico de Oteiza. Olazabal continuó su formación en Alemania, en la escuela Kunstakademie de Düsseldorf entre 1991 y 1993, en donde adquirió una posición más autocrítica pero con el anhelo de dar forma al postulado de la escultura social.

Como explicaba Olazabal en la presentación «me fui formando a la sombra de escultores como Oteiza, Chillida, Basterrechea y compañía y desde el año 1983 he ido haciendo mi camino». El zinc es el material que emplea en sus trabajos. «Lo conocí en los tejados de París; es un material más duradero que el hierro, me gusta tratar con este material; es un material poco usado y así me diferencio de otros artistas».

La escultura 'Arrakalak' (Grietas), preside el centro de la sala y delante, en la pared, cinco esculturas formando una serie, figuras geométricas elaboradas con zinc estañado, aleaciones de cobre y titanio en diferentes porcentajes, además de la aplicación de pátina para jugar con el color de la escultura, dando como resultado diferentes gamas de grises.

En la muestra ayer inaugurada presenta una veintena de obras de pequeño y mediano formato. La instalación 'Grietas', tal y como describe el texto de la exposición de Fernando Golvano, está compuesta por cinco poliedros irregulares «que vendrían a representar de modo abstracto a cinco máscaras de personajes que orientan su mirada, oculta por una barra de madera pintada, a un cono suspendido del techo. Un cono que sin alcanzar a tocar la base circular apoyada en el suelo señala las grietas que han surgido en ella». La imaginación del público completa la acción que se ve a posteriori: esa pieza, que se asemeja a un péndulo de rara clasificación, parece haber sido la causa de esas grietas.

Todas las obras se encuentran a la venta. Entre otros, Iñaki tiene llamativos proyectos como en el río Oria, que consta de un conjunto escultórico de siete piezas distribuidas desde el yacimiento del río hasta su desembocadura, en Zegama, Ordizi, Ikaztegieta, Tolosa, Andoain, Zubieta y Orio. Olazabal tiene obra en colecciones de Artium, Diputación de Gipuzkoa, Diputación de Alicante, Juntas Generales de Gipuzkoa, Kutxa, Museo Beatrix Enea de Anglet (Francia) y en colecciones municipales de Alcobendas, Andoain, Vitoria, Zumaia... así como en colecciones privadas.

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 15 de septiembre, todos los días, en horario de 18.30 a 20.30.